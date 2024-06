Ex de Wendy Guevara se le va a la yugular a Paolita Suárez: “Todo en la vida de ella es un conflicto”

Marlon Colmenarez, ex amigo de Wendy Guevara arremetió contra Paolita Suárez tras ser acusado de estar con la ganadora de “La Casa de los Famosos México” únicamente por interés económico; de esta manera, reveló varios secretos del grupo de amigas y aseguró que “todo en su vida es un conflicto”.

Paolita Suárez señaló que después de terminar su amistad con Marlon Colmenarez, Wendy Guevara quedó muy consternada: “Lo que le hizo sí estuvo feo, fuerte, para que de una vez ya decidiera separarse”.

Marlon Colmenarez le responde a Paolita Suárez

El venezolano utilizó sus redes sociales para dar su versión de la historia y atacar a Paolita Suárez: “Hacemos este video porque hay muchas cosas que no me parecen justas y vamos a hablar un poquito. Tengo un mensaje, para la diputada, alcaldesa, gobernadora, presidenta del partido de la hipocresía y el cinismo, esta señorita se llama Paola Suárez”.

También, explicó sus razones para alejarse de ‘Las Perdidas’: “Yo me alejé de ese círculo que me tenía loco. Es pura negatividad, pura pelea, puro chisme, y todavía esa mujer no me supera. No sé si está enamorada de mí o no, pero hace rato que yo no tengo nada que ver con esas personas, y sigue y sigue. Entonces, por qué si yo no hablo de ti, ¿Por qué tú sigues hablando de mí?”

Revela secretos de Paolita

El modelo aseguró que la vida de ‘La Perdida’ está llena de conflictos: “Todo en la vida de ella es un conflicto. Por eso no entiendo por qué habla tanto de los demás, como si su vida fuera tan perfecta. Si hablamos de antecedentes penales, creo que no estamos tan limpios. Yo estoy limpio, no sé tú”,

Asimismo, Marlon Colmenarez destapó algunos secretos de Paola, en los que se incluyen delitos graves: “Hablemos de la vez que atropellaste a alguien porque estabas en estado alcohólico; hablemos cuando fuimos a Acapulco y llevaste un chico al hotel y en la madrugada lo sacaste dándole cachetadas. Hablemos de todas las veces que le has pedido dinero a Wendy y nunca se lo has pagado. Wendy una vez me llegó llorando diciéndome que tú la agarraste a golpes en un antro y hasta le rompiste las uñas”.

Para concluir, aseguró que las acusaciones de Paolita Suárez no son reales: “Solo estoy diciendo esto porque no es justo que me estés juzgando todo el tiempo por algo que no es cierto, por cosas que no son reales”.