¿Murió? Ana Bárbara sufre grave accidente en el mar por huracán Alberto

En las últimas horas, miles de mexicanos no han parado de ver los reportes meteorológicos que dan hora con hora los noticiarios; esto se debe a la presencia de Alberto, primer ciclón tropical de la temporada 2024 que se encuentra a 300 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas. Pese a estar ubicado en este estado de la república, otras playas comenzaron a sufrir de un alto oleaje y fuertes lluvias, tal como ocurrió en Quintana Roo.

Lamentablemente, la reconocida cantante Ana Barbara ingresó, pese a las condiciones climáticas, al mar y en sus propias palabras sufrió un incidente en el mar: “Tengo que reconocer que sentí miedo. Me fue llevando el mar y tengo que decirles que vi de frente la muerte. Pensé que ya me iba”, dijo la intérprete de 53 años de edad. Si bien la cantante no explicó cómo sucedió el rescate, agradeció a su hijo José María ‘Chema’, a quien etiquetó en su publicación y lo señaló como su ángel.

Volvió a nacer la cantante de Bandido

Tras varias horas del percance, Ana Bárbara subió otra publicación en la que confesó no poder dormir por lo vivido en el mar, mas regresó al lugar en el que ocurrió el accidente para agradecerle al mar por permitirle ser rescatada. Asimismo, explicó que después de volver a nacer tiene claro por lo que quiere vivir, que son las personas que le han demostrado amor y lealtad real.

Hasta el momento, la publicación suma miles de reproducciones y cientos de comentarios, donde se pueden leer comentarios como “Eres una favorita de Dios”, “Te amamos Ana y que susto! Amo como reflexionas sobre la vida en este live!”, “gracias a Dios estás bien aún tenemos Ana Bárbara pa rato” o “Voy viendo esto, qué fuerte y qué miedo, me alegra saber que tú y chema están bien, cuídate mucho les mando un abrazo tqm”.