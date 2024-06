“La siento un poco falsa”: Pedro Sola critica a Anahí por entrevista pactada

No le cree

Pedro Sola no le cree a Anahí. El conductor de espectáculos dio su opinión en el programa Ventaneando de TV Azteca acerca de la entrevista que la integrante de RBD le dio a 3 reporteros.

El conductor es el segundo que critica dicha entrevista por considerar que estuvo planeada por su publirelacionista.

La primera en referirse a las declaraciones de la cantante fue Flor Rubio quien además de señalar en su canal de Youtube que el chacaleo había sido montado, criticó a Prensa Danna por haber invitado solo a 3 reporteros.

“Ya le agarró la onda a la política del marido”

Fue en el programa del pasado lunes 17 de junio donde el presentador conocido como el “Tío Pedrito” dijo que no conoce a la cantante (de manera personal) pero su forma de hablar en la última entrevista que concedió la sintió un poco falsa, además de considerar que ya responde a la prensa como su esposo Manuel Velasco, político.

“Yo no la conozco (pero) todo esto lo siento un poco falso”, dijo Pedro Sola y fue respaldado por su compañera Linet Puente quien también se encontraba en el foro.

“Yo creo que ya le agarró la onda a la política del marido, como que nada más se van saliendo por la tangente” continuó Pedrito su comentario y terminó diciendo que no él no sabe realmente lo que está sucediendo al interior del grupo pero que te “birlen 1 millón de dólares” no es una cosa menor.

El conductor se refiere a las auditorías que RBD se encuentra haciendo a su exmánager Guillermo Rosas, las cuales han arrojado un presunto desfalco de 1 millón de dólares.

“Si falta un millón de dólares no hay auditoria que hacer”

Por su parte Daniel Bisogno consideró que Anahí está en lo correcto al realizar una tercera auditoria a Guillermo Rosas al querer averiguar por su propia cuenta cómo está la situación financiera del grupo.

Linet Puente le cuestionó que si al hacer una auditoría por su propia cuenta, ¿está dudando de las que interpusieron sus compañeros?

“Si te falta un millón de dólares no hay auditoria que hacer”, respondió el conductor.

“Ojalá tenga buen fin para el grupo y la misma Anahí”, concluyó Pedro

RBD demandó a Guillermo Rosas

Tal y como lo dimos a conocer el pasado domingo, se ha confirmado que existe una demanda en contra del exmánager de la banda Guillermo Rosas por incumplimiento de contrato, la cual fue interpuesta por “Souls Productions Inc.”, la empresa conformada por la agrupación.