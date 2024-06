Paul Stanley toca el tema de la visita de Mario Bezares al programa ‘Hoy’

Mario Bezares ya habló acerca de la ausencia de Paul Stanley en su visita al programa “Hoy” y aseguró que desconocía el motivo de ello, pero que le envió un abrazo fraternal.

Este hecho fue muy comentado, ya que algunos esperaban que el hijo de Paco Stanley encarara a uno de los principales sospechosos de su muerte, mientras que otros también querían ver que cerraran esa historia de la que nadie tiene certeza de lo que pasó.

Sin embargo, Paul Stanley decidió salir de la televisora antes de que Mario Bezares llegara a promocionar “La Casa de los Famosos México 2″ y verse obligado a compartir con él.

Paul Stanley no quiso ver ni compartir con Mario Bezares

El reportero Eden Dorantes logró entrevistar a Paul Stanley y le preguntó si llegó a cruzarse con Mario Bezares cuando fue de visita al programa “Hoy” y le respondió que no.

El conductor explicó que no le interesaba reencontrarse con el excompañero de su papá Paco Stanley. Una vez lo llegó a ver en persona cuando tenía 15 años, pero ya no le interesa compartir con él.

“No me interesó, la neta. Respeto los proyectos de la empresa y cada quién por su lado”, expresó Paul Stanley.

Con respecto a si él mismo decidió abandonar el foro donde se graba el programa “Hoy” antes de que llegara Mario Bezares, afirmó que sí, que fue una decisión netamente personal.

“Fue personal (no participar). No me interesó estar, movió muchas emociones. Después de tanto tiempo lo menos que quieres es regresar a lo mismo”, sentenció Paul Stanley.