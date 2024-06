Captan a Omar Chaparro bailando en el centro de CDMX: ¿se trata de alguna película?

Omar Chaparro, reconocido por su carrera en cine y televisión, fue visto recientemente disfrutando de la música en la Alameda de la Ciudad de México.

La aparición de Chaparro bailando en público ha generado especulaciones entre sus seguidores sobre si este episodio podría estar relacionado con algún proyecto cinematográfico próximo.

El actor ha dado pistas sobre un cambio en su carrera, alejándose de los roles cómicos y románticos para incursionar en el género de acción con la película “Un billón a uno”, donde compartirá créditos con Alejandro Speitzer.

Transformación física

Además de su habilidad para entretener, Omar ha sorprendido a sus fanáticos con un notable cambio físico para su nuevo papel. En un post de Instagram, el actor mostró varias imágenes, entre ellas una foto donde se muestra lleno de moretones, y un video donde se le ve practicando artes marciales.

En este post, Chaparro mencionó:

‘’El Gozo es el lenguaje con el que el Universo se comunica contigo para decirte; “ahí es”. Ya les contaré de este nuevo proyecto que más que moretones me está dejando mucha satisfacción y aprendizaje.’’

Además, a sus 49 años, el actor se muestra entusiasmado por interpretar esta película, así mismo lo dijo:

‘’De niño soñaba con actuar en una película de acción y ser como Rambo o Bruce Lee o Jean-Claude Van Damme. Varias décadas después, DIOS me lo concedió. A veces pedimos milagros al universo y cuando se manifiestan olvidamos que lo habíamos hecho. A mí no se me olvida. ¡GRACIAS DIOS! ¿Qué sigue? ¿Qué más es posible? ¡Lo imposible solo cuesta un poco más! Con mucha emoción les comparto que hemos terminado de filmar ‘Un billón a uno’, una película MEXICANA de acción que estoy seguro les sorprenderá.”

Los fanáticos esperan con ansias verlo en la pantalla grande en un papel que promete sorprender y marcar un hito en su carrera actoral.