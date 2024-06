Después de casi 8 años sin hacer telenovelas, la empresa de TV Azteca decidió volver a apostar por este tipo de formatos a través de la producción que llevará por nombre ‘Cautiva por amor’, misma que estará disponible muy pronto en la programación de esta televisora.

Pese a que se han popularizado otro tipo de formatos en televisión y plataformas digitales, las telenovelas permanecen como contenidos atractivos para la audiencia y todo parece indicar que ‘Cautiva por amor’ será una de las nuevas producciones que llegará para robar la atención de los televidentes cada tarde.

La nueva telenovela narra la historia de Jazmín Palacios, la cual permanece secuestrada bajo Regimio Fuentes, quien sostiene una fortuna a base de una red de trata de blancas; no obstante, después de varios años todo cambiará con el regreso de la joven en busca de venganza, pero al mismo tiempo sus planes podrían cambiar luego de conocer a Santiago.

“Cautiva por amor” marca el regreso de TV Azteca a las telenovelas (J ANTONIO FLORES/Cortesía / J Antonio Flores)

‘Cautiva por amor’ no solo marca el regreso a la telenovelas de TV Azteca, sino también el retorno de algunos actores que se habían mantenido enfocados en otros proyectos, como es el caso de Daniela Castro y Plutarco Haza, los cuales hablaron con Publimetro sobre su trabajo en esta nueva producción ante el inicio de las grabaciones.

“Estoy muy emocionada porque es una historia muy bonita, que retoma lo que es el melodrama, y eso me encanta porque a la gente le gusta el melodrama de las telenovelas. Entonces estoy muy contenta, me han tratado aquí en TV Azteca maravillosamente, de verdad, estoy muy agradecida y me siento muy honrada”, comentó la actriz, además de explicar el mensaje de la telenovela, “Yo creo que es algo que estamos viviendo hoy en día, la violencia, el maltrato, la trata de blancas, o sea creo que es un punto rojo muy importante. Y espero que esta novela haga entrar en razón, a todos los millones de mexicanos”.

“Cautiva por amor” marca el regreso de TV Azteca a las telenovelas (J ANTONIO FLORES/Cortesía / J Antonio Flores)

Por otro lado, Plutarco Haza agregó, “Estamos en la etapa de creación, entonces realmente es muy emocionante venir a hacer las escenas y hacer cosas nuevas con actores con los que nunca había trabajado, entonces obviamente eso es padrísimo y obviamente con mucha emoción también de que ya que la terminemos, de ver cómo la va a recibir el público con este regreso de TV Azteca a las novelas”.

“Cautiva por amor” marca el regreso de TV Azteca a las telenovelas (J ANTONIO FLORES/Cortesía / J Antonio Flores)

Finalmente, Litzy, quien será la protagonista de esta trama, compartió su interés por regresar a México para volver a trabajar en producciones con las que inició en la pantalla chica, además de compartir algunos detalles de su personaje.

“La verdad es que es una fortuna, me siento muy agradecida con la empresa, con Adrián Ortega por haber creído en mí, porque él ha seguido mi trayectoria, ha visto todo lo que ha hecho en Estados Unidos, entonces me pareció muy interesante que él apostara por mí. Entonces estoy fascinada de interpretar a Jazmín, un personaje sufrido, raptado, que le quitan muchos años de su vida, es un personaje bien complejo con muchas capas, profundo de mucho dolor, de mucha rabia y eso me encantó”, dijo.