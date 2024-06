Christian Chávez reveló como es su relación actual con Anahí: “No somos tan unidos”

Tras el escándalo por eso supuesto desfalco de RBD, Christian Chávez fue cuestionado sobre su actual relación con Anahí, pues todo parece indicar que las cosas no están bien entre los integrantes del grupo.

Aquí te compartimos cuáles fueron las declaraciones del artista, quien en muchas ocasiones compartió que mantenía una gran amistad con la también actriz.

¿Qué dijo Christian Chávez?

En una entrevista, Christian Chávez recordó con afecto los momentos compartidos con RBD y la influencia que la banda tuvo en la música latina. Expresó que el impacto duradero de la agrupación perdurará en la memoria de sus fans, y que siempre estará agradecido por haber sido parte de ese proyecto tan exitoso.

“No somos tan unidos como lo éramos, pero esperamos que se pueda solucionar todo eso. (Nuestra relación) no está bien desafortunadamente, pero pasa como en las familias, no tienes las mismas formas de pensar a veces”, mencionó a ‘De Primera Mano’ acerca de cómo es su relación actual con Anahí.

¿Qué ha dicho Anahí sobre Chávez?

Por otro lado, la artista confesó al programa ‘Sale el Sol’ que las cosas están claras con Christian, a pesar de todo lo que ha ocurrido.

“No me gustaría hablar de cosas personales de nadie, lo que sí te puedo decir es que Christian sabe, y todos lo saben, que siempre que me ha necesitado he estado para él y eso no cambia”, declaró Anahí hace tiempo.

¿Qué pasó con RBD?

Desde hace unos meses, los integrantes de la agrupación han mostrado que se encuentran distanciados, luego de que terminó su gira internacional, debido a problemas con su exmánager Guillermo Rosas, quien es muy cercano a Anahí, lo que ocasionó una ruptura de ella con el resto de sus compañeros.

Además, reconocieron que sí hay una investigación y un proceso legal, que esperan poder resolver pronto.