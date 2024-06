Christian Nodal anuncia concierto en Argentina y los fans generaron un ambiente muy hostil: “que no pise”

Contra viento y marea, y contra cualquier pronóstico, Christian Nodal anunció con cierto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los seguidores del país sudamericano reaccionaron y transformaron el escenario en un ambiente hostil, con comentarios fuertes hacia el cantante mexicano.

La página oficial del Movistar Arena de Buenos Aires, una de las locaciones más representativas para los músicos en la capital de Argentina, tiene en una de sus más recientes publicaciones la información del concierto de Christian Nodal. Es el 14 de agosto, información que el mismo cantante confirmó en sus historias.

El concierto de Christian Nodal en Argentina es parte de su gira llamada “Pa’l Cora Tour”, con el que viene recorriendo gran parte del continente latinoamericano.

Cazzu / Christian Nodal / Ángela Aguilar (Instagram: @cazzu)

“No te queremos en Argentina, no vengas. Team Cazzu”, “Creo que este joven no entiende el lío en el que se metió”, “Nadie te quiere. No vengas”, “Parece un chiste de una historia mal contada... que ni pise Argentina”, “Vamos a hacerle el favor de tirarle los🥚que le faltan”, “¿En serio le da la cara para venir?”, “¿Quién dijo que era bienvenido este?”, “Llegó el momento de demostrar que con las argentinas no se mete”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el posteo.

Este anuncio aparece apenas unas semanas después de que Christian Nodal anunciara su ruptura con la rapera argentina, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, con quien tiene una hija, Inti.

Diferentes informes indican que Christian Nodal engañó a Cazzu con su actual novia, la también cantante Ángela Aguilar.