Christian Nodal confirmaría boda con Ángela Aguilar después de mostrar anillo

Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron en el debate principal en redes. Ante todos los rumores que han surgido alrededor de la pareja, el que destaca es en el que se menciona que su viaje a Italia fue para contraer matrimonio. Aunque la hija de Pepe Aguilar ya desmintió dicha información, Nodal alimentaría las especulaciones con una fotografía de su supuesto anillo de compromiso.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor”, fueron las palabras de Ángela Aguilar en una entrevista con “Quién” ante los rumores de su matrimonio con Christian Nodal. Sin embargo, no logró frenar las teorías en redes sociales que afirman que la pareja se casó en Roma, Italia, en una boda que habría sido aprobada por Pepe Aguilar e incluso por el Papa.

En esta entrevista, la intérprete de “Qué Agonía” declaró que prefiere ser reconocida por su trabajo y su música, que por ser la novia de alguien: “Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, yo quiero ser Ángela y ya”.

Nodal confirmaría su matrimonio con fotografía

Los cantantes fueron sorprendidos en Disneyland en París. Un fánatico se acercó a fotografiarse con ellos. Aunque el seguidor que compartió dichas imágenes no mencionó nada al respecto, se corrió el rumor de que los artistas no le habrían permitido fotografiarlos juntos. De esta manera, Fernando Portillo se retrató con Ángela Aguilar y Christian Nodal por separado.

Un detalle importante a destacar de la foto del intérprete de “Adiós Amor”, en la que aparece con un sombrero de Mickey Mouse de la película “Fantasía”, es que se alcanza a ver un anillo colocado en su dedo anular. Esto serviría para aumentar los rumores sobre un posible matrimonio con Ángela Aguilar, el cual se habría dado al poco tiempo de que el cantante anunció su ruptura con Cazzu, con quien tiene una hija que no ha cumplido ni un año.