¿Cuál es la rivalidad que hay entre Carín León y Christian Nodal?

Recientes declaraciones de Carín León, totalmente negado a realizar una colaboración con Christian Nodal, llamaron la atención en el mundo del espectáculo.

Las rivalidades son normales en el mundo de la música, pero la cordialidad entre colegas también. Y eso es algo que no pareciera existir entre el oriundo de Hermosillo y el de Caborca.

¿Qué pasó entre ambos? ¿Hubo alguna pelea interna de la que nadie se enteró? Las declaraciones de Carín León realmente fueron particulares, por lo que muchos quieren saber lo que sucedió.

“No está en mis planes, no está en los planes de él, es irrelevante, yo hago duetos con amistades con gente que es mi amiga con gente con la que vibro con la que convivo. Siento que los duetos ya no son como antes, creo que ahorita si le das respeto a la música y no lo haces por billete pues entonces el billete llegará solo”, dijo León.

La rivalidad León-Nodal

De acuerdo con lo que informa El Heraldo, la rivalidad es netamente profesional, con un solo episodio en el que podría haber una rencilla, pero no de manera directa.

Cada uno lucha por ser el cantante más escuchado de su estilo de México, en las plataformas virtuales. De hecho, Carín León tiene más de 29 millones de reproducciones en Spotify y Nodal 24 millones, por lo que es posible que el de Hermosillo no quiera incrementar los números de su rival.

El medio antes citado cuenta que Carín León es amigo de J Balvin, cantante colombiano que sí tiene una pelea abierta con Christian Nodal.