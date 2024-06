Finalmente revelan qué tipo de cáncer tenía Don Omar: “Le extirparon un órgano”

El lunes 17 de junio el mundo entero amaneció con la noticia de que Don Omar tenía cáncer. La leyenda del reggaetón informó de la noticia a sus seguidores, a través de su cuenta oficial de Instagram.

Pero 24 horas más tarde, la mañana del 18 de junio, el cantante hizo otro posteo en el que revela que lo sometieron a una operación, exitosa, en la que le habían “quitado el cáncer”.

Nadie sabía detalles específicos de qué tipo de cáncer tenía el cantante, salvo las especulaciones relacionadas al centro clínico en el que se estaba atendiendo. Sin embargo, el periodista Raúl de Molina, reconocido presentador de “El Gordo y la Flaca”, reveló que el mismo Don Omar lo llamó para contarle los detalles.

“Ayer tuve una gran alegría alrededor de las 6:15 de la tarde cuando me entra primero un texto y a los 2 minutos una llamada, era Don Omar para decirme que había salido bien de su operación, una operación que demoró 4 horas y que ya se sentía bien”, dijo El Gordo Molina, según reseña Milenio.

“Todavía se le sentía cuando él hablaba un poco los efectos de la anestesia, pero la alegría que recibí fue muy grande porque me dice ‘ya me quitaron el cáncer’. Me dice él hace un minuto que a él le quitaron el riñón izquierdo y a mí me quitaron el riñón derecho, así que de aquí del programa hermano te mando los mejores deseos”, añade.

“En 2 semanas vas a estar perfecto, en 4 semanas vas a estar todavía mejor, así que yo me imagino que vamos a tener a Don Omar en los escenarios dentro de muy poco con su gira”, concluyó el famoso presentador.