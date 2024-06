Lizbeth Rodríguez acusa a Brianda Deyanara de haber tenido una relación con Christian Nodal

En un reciente y explosivo intercambio en redes sociales, Lizbeth Rodríguez ha lanzado una acusación que ha dejado a muchos sorprendidos.

La conocida influencer sugirió que Brianda Deyanara tuvo un encuentro íntimo con el popular cantante Christian Nodal. Este comentario surgió como respuesta a un mensaje de Brianda defendiendo a Nodal de las críticas sobre su vida amorosa.

Brianda Deyanara, una figura destacada en las redes sociales, había expresado su descontento con las constantes críticas hacia Christian Nodal, especialmente tras su reciente relación con Ángela Aguilar.

En su cuenta de X/Twitter, Brianda mostró su frustración ante la excesiva curiosidad del público sobre la vida personal de Nodal, declarando que no entendía por qué a la gente le importaban tanto los asuntos privados de otras personas.

“¿Por qué a la gente le importa tanto la vida de los demás? A mí qué me importa con quién ande Nodal o que si Belinda le fue infiel o cualquier otra cosa. Uno se entera de todo por TikTok, pero ¿por qué opinar sobre una vida que no es mía? No lo entiendo”, comentó Brianda en su publicación.

Respuesta de Rodríguez

La respuesta de Rodríguez a este mensaje fue inesperada y polémica. Insinuando que Brianda había tenido una relación íntima con Nodal, Lizbeth escribió: “Todos sabemos que tú también te lo comiste y por eso el tweet keee”.

Esta afirmación provocó una oleada de reacciones en las redes sociales, dividiendo a los usuarios entre quienes aplaudían la audacia de Lizbeth y aquellos que esperaban una aclaración de Brianda.

Hasta el momento, Deyanara no ha respondido a las acusaciones de Lizbeth, dejando a sus seguidores con más preguntas que respuestas.

La falta de respuesta ha mantenido el tema en el centro de la atención pública, generando especulaciones y debates sobre la veracidad de las afirmaciones de Rodríguez.