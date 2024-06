Pedrito Sola le reclama a Daniel Bisogno no haber hecho su testamento aún

En “Ventaneando”, los conductores tocaron el tema de los testamentos, por lo que Daniel Bisogno confesó que él suyo aún no estaba terminado, hecho que le mereció un reclamo de parte de Pedrito Sola, quien incluso le sugirió llamar a un notario.

Fue en la transmisión más reciente de “Ventaneando”, que los conductores comentaron sobre una entrevista exclusiva con Ana Bárbara, quien hace unos días reveló haber estado al borde de la muerte, y confesó, que lo primero en lo que pensó, fue en el patrimonio de sus hijos.

De esta manera, Daniel Bisogno, Pedrito Sola, Linet Puente y Ricardo Manjarrez abordaron el tema de los testamentos, destacando que es importante tener preparado el documento ante cualquier eventualidad.

Pedrito le reclama a Bisogno no tener listo su testamento

“¿Tú ya lo hiciste?”, preguntó Pedrito a Daniel, refiriéndose al testamento. “En esas ando”, fue la respuesta del apodado ‘Muñeco’, a lo que, a manera de reclamo, Pedro le respondió: “Hace tres años que andas”.

Los demás conductores le sugirieron realizar el trámite en septiembre, ya que es el mes del testamento y el documento baja su precio, aún así, Bisogno respondió: “No sé si llegue (a septiembre)”. “Por eso, ahorita ya háblale al notario”, le sugirió Pedrito a su compañero.

¿Qué problemas de salud tiene Daniel Bisogno?

En tiempo reciente, la salud de Daniel Bisogno se ha deteriorado. Incluso, el conductor se ha visto en la obligación de tomar descansos de “Ventaneando” por intervenciones médicas.

Una infección pulmonar lo llevó a un estado crítico, de tal manera, que ‘El Muñeco’ fue inducido al coma para recibir respiración asistida por medio de intubación.

Todo esto sucedió a raíz de su problema de hígado graso; y es que el conductor necesita un trasplante de hígado, sin embargo, parece que aún no ha encontrado donador: “Estoy esperando que me avisen que ya se tiene este órgano, en mi caso es más sencillo que en otros, por mi tamaño, ahora sí que me cabe cualquiera, y mi tipo de sangre es la más común”, explicó hace tiempo en una entrevista con “El Universal”.