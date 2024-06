¿Cuál es el perfume que usa Karol G y que no quiso revelar? La tacharon de mezquina

Karol G tapa con cinta aislante el perfume que no puede faltar en su bolso, pero descubrieron que se trata de la fragancia unisex Bond 9 Bleecker Street.

Karol G fue criticada por varios usuarios en las redes sociales ya que decidió mantener oculta la fragancia que ella suele usar, puesto que es su favorita, tachándola de mezquina.

Fue en el conocido segmento que la revista Vogue realiza con las celebridades, en el que revelan los productos que no pueden faltar en sus bolsos, y a muchos les sorprendió que la colombiana mantuviera cubierto su perfume.

Según lo que declaró Karol G, desde hace mucho tiempo ha tenido la costumbre de mantener oculta la fragancia que usa para que las personas a su alrededor no la copien y así resaltar por su aroma único.

¿Cuánto cuesta el perfume que usa Karol G?

“Siempre tiene que estar en mi bolsa, no me puede faltar, siempre tiene que estar cerca de mí, mi perfume. Yo lo tapo solamente para que no sepan qué perfume uso...”, declaró Karol G para Vogue España.

El perfume estaba cubierto con cinta negra, sin embargo, la forma de su botella era visible y gracias a eso se pudo identificar cuál es la fragancia favorita de Karol G.

La cantante lleva usando este perfume desde hace 10 años y se trata de la Bleecker Street de Bond No. 9 y que, de acuerdo con la famosa colombiana, tiene un aroma a hombre, “al cielo y a los mismos dioses”.

La Bleecker Street es un perfume unisex de la marca Bond No. 9 que se lanzó en 2005 y se le considera de alta gama, ya que tiene un valor de 440 dólares, lo que aproximadamente serían 8 mil pesos al cambio.

El perfume favorito de Karol G está compuesto por notas de hojas de violeta, casis (grosellero negro), moras azules y tomillo. Con un corazón de jazmín, cedro y canela; y las notas de fondo son musgo de roble, pachulí, vainilla, gamuza, ámbar y caramelo.