Erik Rubín desmiente que se está preparando una serie sobre Timbiriche

La prensa le preguntó a Erik Rubín que tan avanzado estaba la preparación del supuesto gran reencuentro de Timbiriche, así como la bioserie que tienen planeado hacer sobre el grupo.

Así lo anunció a finales de abril Mariana Garza, quien ingresó a la agrupación en 1982 y salió en 1987 para centrarse en su carrera como actriz. Según lo que contó en un encuentro con la prensa, esperaban poder reunir a todos los que pertenecieron al grupo en algún momento, como Thalía y Paulina Rubio.

Al parecer, todos los integrantes de Timbiriche habrían aceptado hacer el mega reencuentro y hasta hablaron de la posibilidad de preparar una bioserie sobre el grupo, pero Erik Rubín asegura que no sabe nada al respecto.

Erik Rubín no cree posible que haya un reencuentro de Timbiriche pronto

Erik Rubín le dijo a la prensa que no creía que ese mega reencuentro llegara a suceder muy pronto, porque la mayoría de los exintegrantes tienen trabajo por un buen tiempo, lo que los imposibilita de participar en otros proyectos.

Afirmó que él es uno de los que quiere volver a ver a Timbiriche, porque casi todos los que fueron parte del grupo, también son fans, así que las noticias de un posible reencuentro los emociona.

Erik Rubín reconoce que sí se han reunido, no obstante, todavía no tienen fechas y en caso de tener algo seguro ya lo hubiera dicho. Mencionó que estaba haciendo canciones para sus hijas, así que no ha tenido tiempo para hacer nuevos temas para él o el grupo, mucho menos planear una gira.

Con respecto a la bioserie, no mencionó mucho solo que todavía no tenían nada en concreto, por lo que solo queda esperar a ver si los integrantes del grupo están de acuerdo a que se plasme parte de su historia en la bioserie.