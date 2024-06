Galilea Montijo se abre sobre el rechazo que sufrió por parte de su propio padre

En el programa “Netas Divinas”, mientras las conductoras homenajeaban a sus papás, Galilea Montijo reveló su experiencia al ser rechazada por su propio padre cuando apenas era una niña, pues él estaba con su otra familia.

Fue en una emisión de “Netas Divinas”, que las conductoras conversaron sobre sus respectivas relaciones con sus papás. Cuando fue el turno de hablar de Galilea Montijo, soltó una anécdota desgarradora, en la que confesó cuáles fueron sus sentimientos al haber sido rechazada por su padre.

Galilea Montijo fue apartada por su propio padre

La conductora de “Hoy” comenzó destacando que su abuelo materno fue su figura paterna, pues su padre biológico no estaba presente en su vida. Aún así, lo veía como un superhéroe, hasta que sufrió su rechazo:

“Es algo que yo nunca voy a entender, y menos después de que fui mamá, ¿cómo puedes tú hacerle eso a alguien? (...). Yo me acuerdo perfecto que ahí fue donde se me derribó esa figura, o por lo menos lo que yo creía de él. Mi mamá siempre nos llevaba con la familia de él en vacaciones, nos encontramos la familia de él y él. Yo me acuerdo que escucho la voz y era de ‘¡Mi papá, mi papá!, yo salgo de la camioneta y (le grito) ‘¡Papá!¡, y me acuerdo que se me queda viendo y maldiciendome unas niñas y una señora me gritaban cosas horribles, y yo no entendía nada. Solamente voltee a verlo a él como ‘¿Papá?’ y él lo único que hizo fue mirarme y agachar la cabeza”.

La presentadora admitió que su mamá le cuestiona por qué nunca lo perdonó: “Yo no tengo nada que perdonarle, ni lo conocí y lo poco que conocí pues fue rechazándome”.

La ausencia de su padre la convirtió en una mujer fuerte

Asimismo aseguró que esta experiencia ayudó a fortalecerla: “Muchas cosas que he platicado en terapia mi terapeuta siempre me dice: ‘Ni hay que removerle, porque hay cosas que sí vale la pena y hay cosas que tú solista las acomodaste y a veces es mejor dejarlas ahí porque luego traemos cosas del pasado que ya ni nos sirven y eso te ha hecho la mujer que eres ahora, la mujer fuerte”.