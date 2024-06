“Gracias a Pati Chapoy hoy estoy vivo”, confiesa Daniel Bisogno

En medio de rumores que aseguran que Pati Chapoy no tomaría en cuenta la enfermedad de Daniel Bisogno y lo obligaría a asistir a las grabaciones de “Ventaneando” a pesar de su estado de salud delicado, el ‘Muñeco’ lanzó declaraciones a la prensa, en las que asegura que de no ser por ella, ya no estaría vivo.

Daniel Bisogno asistió al estreno de “Aventurera”, puesta en escena que recientemente cambió de productor y de elenco. Con la finalidad de conocer su opinión respecto a la producción, los reporteros lo abordaron y aprovecharon para preguntar por su estado de salud, a lo que el conductor respondió: “Muy bien, muy contento. Me siento muy bien y muy feliz y lleno de vida, agradeciendo estar por acá”

Asimismo, aseguró que los problemas médicos a los que se enfrenta no tienen que ver con el alcohol: “Lo que a mí me pasó en el hígado no tiene nada que ver con el alcohol, si quieren luego les enseño la parte médica para que vean que no tiene absolutamente nada que ver”.

Daniel Bisogno habla de Pati Chapoy

Los reporteros lo cuestionaron sobre un nuevo libro que habla de Pati Chapoy, en el que se acusa a Juan José Origel de dar declaraciones secretas sobre la conductora. Daniel Bisogno respondió: ¿Ustedes creen que él va a hablar mal de Pati Chapoy? Si son íntimos hasta la fecha”.

Después habló de lo que la conductora ha hecho por él durante su enfermedad, asegurando que de no ser por ella, él ya no estaría en este mundo: “Miren, lo único que les puedo decir, es que nadie puede tener nada malo que decir de Paty Chapoy porque es la mejor jefa. Si ustedes vieran cómo se portó conmigo durante mi enfermedad, el cómo Pati ha dado la cara por mí, el cómo habló con Ricardo Salinas, nuestro jefe, gracias a Pati Chapoy hoy estoy vivo en buena medida y gran parte de mi felicidad y de mi vida, se la debo a Pati Chapoy”.

Para concluir con el tema, aseguró que quienes no reconozcan a Pati Chapoy como él lo hace, es por malagradecidos: “Y toda la gente que pasó por ahí que no reconozca esto no es más que un malagradecido, y la gente malagradecida no cabe”.