Este es el estado de salud de Jorge Ortiz de Pinedo tras cancelar trasplante de pulmón

El actor Jorge Ortiz de Pinedo ha enfrentado un nuevo reto en su salud, ya que los médicos decidieron cancelar su trasplante de pulmón programado, debido a la detección de una nueva enfermedad, según lo informado por el mismo productor a través de un comunicado.

Esta decisión fue tomada por los médicos luego de que se le realizaran una serie de estudios en donde reveló un nuevo problema, el cual habría puesto en riesgo su vida de haberse llevado a cabo el trasplante.

¿Cuál es el estado de salud de Jorge Ortiz?

Desde hace un tiempo, el actor de ‘Una Familia de Diez’, ya había luchado contra el cáncer y ha perdido parte de sus pulmones en intervenciones quirúrgicas anteriores. De esta manera, a través de un comunicado, el famoso explicó que cancelar la operación fue una medida necesaria por el hallazgo médico, ofreciendo detalles sobre su condición actual y los pasos que siguen en su tratamiento.

“Descubrieron un problema que tenía yo en la sangre y tuvieron que parar todo. Dijeron: ‘paren las máquinas, si le hacemos el trasplante, podemos provocarle una anemia tremenda y se podría morir’”, explicó.

A pesar de que su estado de salud sigue siendo delicado, el actor ha mostrado una mejora gracias a la intervención médica.

“Lo que los médicos ahora me han hecho es curarme. Es una mutación de células que me provocó hace años la quimioterapia; entonces ahora ya me quitaron la anemia, ya estoy otra vez bien”, señaló el Jorge.

Asimismo, el famoso manifestó su deseo de realizarse nuevos estudios, para tener en consideración el trasplante. “Ahí voy otra vez con los médicos: ‘vuélvanme a hacer todos los exámenes, y si ya estoy bien, adelante’”, finalizó diciendo.

Cabe resaltar que, en el año 2010 fue que se le detectó a Jorge Ortiz el cáncer pulmonar, lo que conllevó a diversos problemas de salud y la extracción de partes de sus pulmones.