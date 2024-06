Manuel Velasco confirma denuncia de Anahí por daño moral y difamación

Anahí y su esposo, el político mexicano Manuel Velasco, han decidido no tolerar más los ataques de la prensa y figuras del espectáculo. El senador del Partido Verde Ecologista de México, ha anunciado que su pareja ha iniciado una demanda por difamación y daño moral, después de ser implicados en un supuesto desfalco millonario, perpetrado por el exmánager de RBD contra los miembros de la banda.

Por tal motivo, en un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, Velasco compartió que la disculpa pública emitida en vivo por los conductores del programa ‘Hoy’, quienes habían difundido información falsa sobre ellos, es solo el primer paso de lo que está por venir.

“Es un absurdo, quien diga eso está mintiendo y por eso lo hemos señalado, porque es muy fácil decir cosas sin sustento, si lo tienen que lo declaren”, inicia diciendo el político con notable molestia, ya que, en los últimos días, ambos han recibido diversos comentarios negativos que se basan en argumentos realizados por terceras personas de las que no se saben nada sobre su identidad.

“Metimos una demanda por difamación y por daño moral en contra de quien resulte responsable por la desinformación. Yo no estoy señalando a nadie en particular”, explicó el político, señalando que no se encuentra hablando de nadie en particular, aunque los fans de Anahí se encargaron de investigar un poco sobre quiénes pudieran ser los implicados.

¿Quiénes serían los primeros en caer en la demanda?

Según lo indicado por los mismos fanáticos de Anahí, los primero que pudieran caen en esta demanda, serían Javier Ceriani y Elisa Beristain de ‘Chisme no Like’, ya que, al parecer, fueron los que iniciaron la difusión de una información no justificada en su programa.

A pesar de que la demanda ya ha sido presentada ante la justicia mexicana, Manuel Velasco, al igual que Anahí, busca transparencia en las ganancias generadas por RBD durante su última gira.

“Yo creo que lo más importante es que se lleven a cabo todas las auditorías, que exista total claridad porque es un derecho que tienen todos los integrantes y que se lleve a cabo conforme la ley”, concluye diciendo.