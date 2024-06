“Me voy yo, no se va a ir Haroldo”: Laura Bozzo revela la verdadera razón de su salida de MasterChef

En la emisión de “MasterChef Celebrity” del domingo 16 de junio, Laura Bozzo por decisión propia abandonó la competencia. La conductora reveló que el principal motivo detrás de su elección, fueron las trampas del grupo denominado como ‘Hielitos’, además del cansancio y la quemadura que sufrió en una de sus manos; ahora, a la lista de razones, se le sumó el deseo de proteger a Harold Azuara.

Fue en una entrevista exclusiva con Shanik Berman, que la conductora admitió qué fue lo que la provocó a salir de la competencia: “Por un lado fue muy bueno, reconectarme con mi familia, con mis raíces y la comida, pero por otro lado la energía negativa que existía, las falsedades, la hipocresía en el team ‘Hielitos’ me llegó altamente porque sacó muchas cosas malas de mi”.

¿Cuál fue la diferencia con otros realities?

Shanik Berman le preguntó a Laura cuál fue la diferencia de “MasterChef Celebrity” con otros realities en los que había participado anteriormente: “En todos los realities que has estado y además vivías en las casas, aquí no te quedabas a dormir con ellos, ¿Qué te importa?”

Laura explicó que su experiencia en MarterChef fue muy diferente a otros realities en los que ha participado: “Era muy diferente, lo que yo viví en los realities donde yo me defendía y me reía y hacía muchos chistes y era una persona totalmente divertida sobre todo que acá, porque primero a mí la cocina me costó bastante, poder sacar lo mejor de mí, entonces ya de por sí yo estaba luchando con una inseguridad que tenía (...), que te hagan trampas, te escondan la comida, hablen a tus espaldas, sean los buenos delante tuyo, no solo lo digo yo”.

Laura Bozzo prefirió renunciar antes de que saliera Harold Azura

Además de su incomodidad, Laura mencionó que su cariño por Harold Azuara la hizo abandonar la competencia, pues prefirió salir ella antes que el actor: “No me sentía cómoda; ya cuando Litzy mencionó a Haroldo para mandil negro, Haroldo es para mí como un nieto, lo amo, yo dije: ‘No, me voy yo, no se va a ir Haroldo’. Y ahí dije: ‘Váyanse todos al carajo’, se acabó, ya no más’”.