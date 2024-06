¿Por qué Tiago PZK y sus amigos molieron a golpes a Brunenger?

Tiago PZK, cantante de reguetón argentino que se presentará en la próxima edición del Flow Fest en México y Brunenger, creador de contenido y streamer, tuvieron un conflicto que escaló a los golpes en una fiesta. Ambos dieron sus versiones de lo sucedido a través de sus cuentas oficiales de Instagram, donde el streamer asegura haber sido asaltado entre 6 personas, mientras el cantante niega ser una persona violenta. Todo esto se podría deber a diferencias que han tenido en las que se ha visto involucrada la novia de Brunenger.

¿Por qué los amigos de Tiago PZK golpearon a Brunenger?

Aunque en las historias de Instagram en las que detallan lo sucedido no revelan qué los llevó al conflicto, es importante destacar que en meses anteriores el cantante fue acusado por diversos influencers de intentar acercarse a sus novias.

Tomás Mazza, Coscu y Brunenger revelaron que Tiago PZK daba likes e incluso escribía por privado a sus novias, lo que se especula, pudo ser la razón de la pelea que terminó en golpes.

Los testimonios de Brunenger y Tiago PZK

Por medio de sus historias de Instagram, Brunenger con visibles golpes en el rostro contó su experiencia: “Estaba tranquilo y vino Tiago PZK a querer hablar a los gritos y me empezó a pegar entre seis amigos. Estos son los mismos que se hacen los moralistas y después vienen y te pegan entre seis cuando estás solo. Los amigos de los costados y él de frente, de todos lados”.

Por su lado, Tiago PZK afirmó no ser una persona violenta y que intentó hablar con Brunenger, pero él se negó:

“La gente que me conoce sabe cómo soy, sabe que no soy una mala persona. Estaba en una fiesta hace un rato, estaba con mis amigos disfrutando, y veo una persona que venía teniendo un par de quilombos conmigo y nunca lo aclaramos, nunca lo hablamos, entonces me acerco a esa persona y le digo ‘Che, vení, vamos a hablar al baño’, porque quería hablar, simplemente quería hablar, la gente que me conoce sabe que no soy un chabón violento para nada, de hecho mi historia cuenta todo lo contrario (...), en lo que le estoy hablando así, viene una persona, un amigo de éste y se me pone frente a frente, en ese momento se fue todo al carajo, no pude controlar la situación”.

Para concluir, el cantante reiteró que no es una persona que recurra a los golpes, y menos en este punto de su carrera, en la que intenta cuidar su imagen: “La gente que me conoce sabe que yo no soy un chabón violento, que yo no soy un chabón que se va a agarrar a la piñas, más cuando yo estoy trabajando por mi carrera, por mis cosas, por mi imagen; Yo quería hablar con el chabón”.

Las reacciones en redes

Ante el conflicto de las celebridades argentinas, usuarios de X se dividieron en opiniones y apoyo: “Estaría bueno que con esto dejaran de escuchar la música de ese sobrevalorado”, “Si entre seis solo le hacen eso, me huele a que es falso” y “No le creo a ninguno”.