Tunden a Camilo por supuesto coqueteo con la esposa de Ricky Montaner

Camilo se metió en el ojo del huracán al hacer una serie de declaraciones sobre Stefi Roitman, esposa de su cuñado Ricky Montaner, en las que destacó su belleza física y su buena onda. Al llamarla “guapa” en repetidas ocasiones, usuarios de internet demostraron su desacuerdo ante la situación y le exigieron respeto para Evaluna.

Camilo fue invitado al podcast “Pensándolo bien, pensábamos mal”, conducido por Stefi Roitaman y Eliane Gallero. El esposo de Evaluna habló sobre su primera impresión de la esposa de Ricky Montaner, donde reveló que le pareció muy guapa, pero pensó que sería poco interesante:

“Yo te prejuzgué a ti, te digo la verdad. Yo te prejuzgué por guapa (...), yo estaba ahí y de repente ‘esta chica muy guapa’ y yo no tenía el contexto de nada, pero ella se me acercó y me saludó muy buena onda y yo lo que pensé varias cosas, dije: ‘Es muy guapa, debe ser una mamera de persona’, porque las mujeres muy guapas a veces son como el prejuicio, o ‘No debe ser tan interesante’, debe ser solo porque claro, dicen: ‘Mientras más guapa menos interesante y mientras más guapa, pues menos profunda’”.

Después, al notarla tan carismática, cambió su forma de pensar: “Cuando fue tan buena onda dije: ‘Aparte de guapa, entonces es fake también’. El fakear ser tan buena onda no porque claro, si es muy guapa, entonces aparte ella sabe que es guapa, entonces va a mirar por encima, pero no, luego la conocí y ahí me choqué con eso”.

Internautas tunden a Camilo por “coquetear” con Stefi

Los usuarios de Instagram, a través de los comentarios de la publicación, criticaron al cantante por sus palabras y le exigieron que respetara su relación: “Evaluna abandonó el chat”, “Lo tiene súper registrado el día que la conoció. Y dijo 18 veces que es guapa. No más preguntas señor juez”, “Hasta yo me incomodé”, “¿Quiere decir que Evaluna no es guapa ni interesante?”, “Dejarlos a solas en una habitación no es opción”, “Mijo, se hubiese quedado callado, me irrita con tanta lambonería a la que NO ES SU ESPOSA. Respete” y “¿Le está tirando los perros a la cuñada?”