Blázquez: Del teatro musical a la música independiente con su primer sencillo “Se nota”

En entrevista para Publimetro, Blázquez, un artista emergente que comenzó su carrera en el teatro musical, comparte su transición hacia la música con el lanzamiento de “Se Nota”, su primer sencillo, corte de lo que será su EP debut que llevará por nombre “Casualidad”.

El intérprete compartió cómo fue que surgió en él el deseo de hacer música:

“Pues yo siempre he pensado que la infancia nos define un poco y, pues, yo me vinculé con la música desde que estaba muy morro, con mis papás, mis hermanos, en las fiestas, el mariachi. Hubo un momento donde, como todo el mundo, dije ‘quiero ser artista’ y, pues, empecé este emprendimiento que ya lleva 8 años. Yo le llamo emprendimiento porque es un proyecto, es un negocio, es un proyecto de vida para largo plazo”.

La música es un negocio

Blázquez cuenta cómo tomó la decisión de dedicarse 100% a la música hace nueve años, enfrentando el desafío de seguir su sueño con determinación. “Ya sabes, la típica historia del morro que renuncia a todo por seguir sus sueños, y, pues, ocho años después estoy lanzando mi primer EP”.

Subrayó la importancia de ver su carrera como un negocio, una perspectiva que considera crucial en un entorno donde la fama a menudo se idealiza sin considerar el esfuerzo diario necesario para alcanzarla. “El sueño se vive cada día, el sueño es hoy, el sueño es mañana, el sueño es pasado. Desde el momento en que cualquiera de nosotros nos arriesgamos a tomar la decisión de enfrentar la vida desde un proyecto, ya estamos cumpliendo el sueño”.

Su paso por el teatro musical

Sobre su transición del teatro musical a la música de composición propia, aseguró que la pandemia jugó papel crucial. “La pandemia jugó un rol súper importante en este descubrimiento. Yo llevaba cantando en teatro musical, en shows, haciendo coros, jingles, ya sabes, como más artista escénico. En la pandemia, pues, se nos acabó el trabajo literalmente. Estaba yo lleno de emociones, miedos, sentimientos encontrados, y una noche agarré el piano y terminé una canción que se llama ‘Se Nota’”.

Posteriormente, decidió estudiar composición y producción para poder desarrollar su EP de manera integral. “Ya van cuatro años desde ese primer brote de creatividad, y desde ahí no he parado. He construido este proyecto a partir de lo que quería hacer y qué narrativas quería compartir con la gente”.

Para promocionar su música, Blázquez planea giras escolares y apariciones en medios de comunicación, oportunidades donde destacará la importancia de la autenticidad y la conexión humana en su arte. “Creo que estamos viendo un cambio hacia artistas más reales y conectados con su audiencia”, expresó.

De igual forma, se prepara para presentarse en el escenario de la marcha del Orgullo LGBT 2024 en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 29 de junio. “Quiero que mi música refleje quién soy, mis ideas y mis ideologías. Estoy muy emocionado de compartir este proyecto con el mundo y seguir evolucionando como artista”, concluyó.