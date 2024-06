Anuncian concierto de Itatí Cantoral en el Lunario; le piden que cante La Guadalapuna

¿Va a cantar La Guadalupana? Es la pregunta que se hace el internet luego de que se anunciara el concierto “Los Cantoral” en Lunario del Auditorio Nacional. La empresa Ocesa anunció a través de su página de Facebook que ya se encuentran a la venta los boletos para el espectáculo conformado por José Cantoral e Itatí Cantoral, hijos del fallecido cantautor Roberto Cantoral.

Sin embargo como sucedió con el cantante Eduardo Capetillo el anuncio de la fecha ha comenzado a inundarse de comentarios que hacen alusión al momento que vivió Itatí en el 2016 cuando interpretó La Guadalupana de una forma “rara”.

Dicho momento es tan popular que cada año revive en las redes sociales el 12 de diciembre.

“Que cante La Guadalupana”

Luego de que se revelara el concierto que los hermanos realizarán el próximo 29 de agosto, la gente no deja de preguntarse si la actriz cantará La Guadalupana en dicha presentación.

“Pero que cante la de: “Laaaaaa guadalupanaaaaaa...” publicó el usuario Alets Minogue

“con su éxito más amado: “LAAAAAGuadalupaaaaaaaaaaaaaaaaaaana”, comentó Roberto Ruiz

“Boletos de avión en mano. Este no me lo pierdo, pelas Corona Capital”, puso Alan David Cital

“Interpretando su exitoso tema " La Guadalupana”, Me acabo de salir de la fila virtual para el de Bruno Mars, prefiero comprar para este eventazo” y “Estos si son espectáculos dos horas del éxito la guadalupana aprende corona capital aprende”, fueron otros de los divertidos mensajes que usuarios colocaron en la página.

Por lo que el evento se perfila para quitarle la corona a Eduardo Capetillo como uno de los más comentados en las redes.

Los accesos para el concierto se encuentran a la venta a través del sitio de Ticketmaster y su costo va desde los $1220 pesos (el más barato) y $2440 pesos (el más caro).

Invitado Especial Eduardo Capetillo

Otros usuarios han revivido la tendencia de Eduardo Capetillo por su concierto en el Teatro Metropólitan.

“Primero Eduardo Capetillo, ahora los Cantoral, siguen Jose Joel y Marisol Sosa”, “Invitado especial Eduardo Capetillo cantando la barca...” y “Quizá el concierto de Capetillo me lo perdí, pero este por supuesto que me lo voy a perder también Quizá el concierto de Capetillo me lo perdí, pero este por supuesto que me lo voy a perder también” son otros de los comentarios que se leen en la publicación.