¡Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez quieren tener otro hijo!

Carlos Rivera confesó en una reciente entrevista que él y su esposa Cynthia Rodríguez se encuentran en la búsqueda de tener un segundo hijo, por lo que pronto podrían sorprendernos con el anuncio.

Así lo declaró el cantante en la entrevista que le realizó Ingrid Coronado para el matutino “Sale el Sol”, en el que afirmó que ya se estaban “poniendo manos a la obra”.

“Nos encantaría, primero si Dios quiere”, fue lo que contestó Carlos Rivera a la pregunta de si le gustaría tener más hijos con Cynthia Rodríguez, ya que la experiencia de ser padre le ha parecido de las mejores.

Carlos Rivera dice que le encanta ser padre

“Todo… despertar y que esté sonriéndote, no sé, todo, algo que amo de él es cómo te mira a los ojos, me mira con una mirada que me lleva al universo”, afirmó Carlos Rivera sobre su hijo León.

Lamenta que su padre no haya podido conocer a su hijo, no obstante, comentó que ambos tienen muchas cosas en común: “No, no le tocó y es de las cosas que más pesan a veces, pero de alguna manera también yo veo a mi hijo y veo muchas cosas de él”.

Por otro lado, este 23 de junio Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron el bautizo de su hijo León en la histórica Casa Huamantla, una casona del siglo XVII.

La fiesta tuvo una temática inspirada en la cinta animada “El Rey León”, en el que resaltaron figuras representativas de la sabana africana, incluyendo elefantes, rinocerontes, jirafas y leones. Los organizadores del evento aseguraron que no se escatimaron en gastos.

Por otro lado, Carlos Rivera no detalló si Cynthia Rodríguez se realizará otra fertilización in vitro, debido a que así logró quedar embarazada de su primogénito.