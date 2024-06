Soy: Céline Dion, una dura mirada a su enfermedad y una carta de amor para los fans

Hablar de Céline Dion es parte de la historia de la música a nivel global, con una carrera llena de éxitos que han trascendido generaciones y con premios de la Academia, los Grammys y Globos de Oro, por mencionar algunos. La cantante canadiense está lista para mostrarse al natural en el documental Soy: Céline Dion (I am: Céline Dion).

Publimetro tuvo acceso al screener de este material previo a su estreno, para ver algunos detalles de este audiovisual dirigido por Irene Taylor, y que retrata momentos complicados en la vida de la artista.

Durante más de una hora, se comparte una dura mirada detrás de las escenas en la lucha de la icónica estrella con una enfermedad que alteró su vida y su más grande pasión: cantar.

Soy Celine Dion, la artista vista como nunca antes en su documental (Foto: Prime Amazon Video/Courtesy of Prime Video)

Carta de amor a fans

La propia cantante deja este material, como una carta de amor a sus fans, que busca inspirarlos como lo ha hecho a lo largo de los años y destaca la música que ha guiado su vida, al tiempo que muestra la resistencia del espíritu humano y cómo hay personas que, pese a los obstáculos, no dejan de brillar.

Esperanza

En diciembre de 2022, Céline Dion, de 56 años, reveló que tenía un trastorno neurológico poco común llamado Síndrome de la Persona Rígida (SPS) que puede causar espasmos musculares y afecta su forma de caminar y cantar. Como resultado, se vio obligada a cancelar su gira y su residencia en Las Vegas. Ha sido la propia cantante, quien ha dicho que no pierde la fe en regresar a los escenarios, “Oh, cantaré de nuevo. Cantaré de nuevo. Eso es seguro”.

"Cuando tu voz te trae alegría, eres lo mejor de ti mismo. Mira <i>Yo Soy: Céline Dion</i> este martes" — Céline Dion

Soledad

El documental presenta a Dion como nunca antes, sobre todo esa lucha en solitario y sus devastadoras consecuencias. Además, se convierte en la única voz que explica a la audiencia cómo ha sido enfrentar el dolor, la aceptación, entre otras emociones.

Infiernos personales

Muchos de sus fans romperán a llorar cuando lo vean, igual que ella misma hizo cuando lo presentó en el Alice Tully Hall de Nueva York. Durante este viaje visual, Céline Dion expone a los monstruos que la atormentaron durante las sesiones de rehabilitación al darse cuenta de las afectaciones a su voz.

“Dar conciertos no es duro, lo duro es tener que cancelarlos. Estoy trabajando duro todos los días, pero tengo que admitirlo: está siendo una dura lucha. Echo de menos a mis fans, mucho de menos. Si no puedo caminar, me arrastraré. Nunca pararé” — Céline Dion

En el documental, donde por momentos se la ve tristemente desmejorada, la intérprete de My heart will go on reveló que no había “estado preparada para hablar sobre ello antes”, y soltó un largo suspiro antes de comenzar un relato que incluye una durísima secuencia, tan larga que se hace eterna, que muestra a la cantante sufriendo un ataque que la deja inmóvil e incapaz de hablar.

“Desde el principio estuvimos en la misma página. Era una historia sobre ella en este momento de su vida... y ella sería la única persona que nos daría una idea de sí misma” — Irene Taylor, directora

¿Cuándo se estrena y dónde Soy: Céline Dion?

25 de junio, por Prime Amazon Video.

102 minutos dura el documental.

