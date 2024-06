“Hoy termina MasterChef”: Amenazan con dejar de ver el programa tras salida de Harold Azuara

El domingo 23 de junio fue el turno de Harold Azuara de abandonar la competencia de “MasterChef Celebrity”. El actor se enfrentó contra Litzy, Ferka y Rossana Nájera en el reto de eliminación, obteniendo un resultado que no le favoreció. Internautas lamentaron su salida e incluso aseguraron que ya no verían el programa ahora que no participará ‘Horoldo’.

Harold Azuara se convirtió en uno de los concursantes más queridos de “MasterChef Celebrity”, su carisma le mereció el corazón de los televidentes, de esta manera, se mostraron decepcionados con su eliminación de la competencia.

Internautas ya no verán el programa sin Harold Azuara

“Que buen viaje fue MasterChef. Aprovecho para decirles que me siento muy agradecido por tanto apoyo, buena vibra y amor. Les mando un abrazo, muchas gracias por su paciencia, Chef Juan, Zahie, Poncho y Herrera. Un gustazo conocerlos y aprender de ustedes. Gracias Clau por ser tan amorosa siempre. A mis compañeros, mi respeto, que difícil y que padre la aventura que recorrimos”, fueron las palabras de Harold en una publicación de Instagram.

Asimismo, agradeció a la producción y a quienes lo apoyaron durante su estancia en la competencia: “De nuevo gracias a quienes me apoyaron tanto desde su casa. Les mando amor”.

En dicho post, usuarios de Instagram aseguraron que ahora que ya no está el actor dentro de la competencia, dejarán de ver el programa: “Hoy dejo de ver MasterChef”, “Se acabó MasterChef”, “Te fuiste tú, nos fuimos todos”, “Hoy terminó MasterChef y me quedo con que ganó Harold”.

Usuarios de Twitter también optaron por dejar de ver el programa, y lo hicieron público usando el hashtag con el nombre del concurso: “Hoy no perdió Harold, perdió MasterChef”, “Harold era lo único bueno y real de este programa, estoy triste, me voy con él”, “Se fue Harold, la única razón por la que el 99% veíamos este programa” y “Hasta pronto Haroldo, fuiste el favorito de la temporada”.