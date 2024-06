¿Vedettes en peligro de extinción?: Lyn May revela que es un oficio poco respetado

El término vedette se ha convertido más que en una profesión, en un estilo de vida para varias bailarinas que han dejado su huella en México. Algunas de las artista femeninas han destacado en espectáculos derivado del cabaret, centro nocturno y sus diferentes géneros.

Ahora, la palabra vuelve a estar en tendencia tras el regreso de Aventurera, con la actriz rusa Irina Baeva como Elena Tejero. Hay que recordar que fue Ninón Sevilla la que inició el camino de las bailarinas en el entretenimiento, al protagonizar la película en 1950.

Las vedettes se ponen de moda en medio de críticas y nostalgia

El concepto de vedettes ha tenido una transformación con mujeres llenas de historia, que siguen compartiendo anécdotas y permanecen activas, a su manera como Olga Breeskin, Maribel Guardia, Lyn May y Tongolele (retirada). Bailarinas como Sasha Montenegro, Gina Montes, Rosie Mendoza, Wanda Seux ya fallecidas, dejaron su huella y estilo en la pantalla.

Para las bailarinas de la Época de Oro del cine mexicano, el término de vedette está en peligro de extinción.

Lyn May, de 71 años, quien vive rodeada de polémicas: desde sus comentarios hasta su aspecto físico, compartió su mirada sobre este trabajo que cada vez es menos valorado.

“No debería desaparecer este oficio (vedette), pero ahora las chavas no se animan. Creo que se perdió ese glamour de combinar el baile con el erotismo, al que mucho señalan como un oficio poco respetuoso” — Lyn May

“Nunca me canso como vedette, pero tiene que llegar el día en que te tienes que ir, porque todos lo tenemos que hacer, pero somos mujeres que se nos tacha y ven esta hermosa profesión como algo vulgar. Hay muy pocas vedettes en México, no sé cuál sea la razón. Creo que las mujeres tienen miedo; además, ahora son flojas, no quieren hacer ejercicio, pero no sé qué pasa. No debería desaparecer este oficio, pero ahora las chavas no se animan. Creo que se perdió ese glamour de combinar el baile con el erotismo, al que mucho señalan como un oficio poco respetado”.

Mientras Niurka, quien también estuvo en el musical Aventurera, explicó que no basta tener un cuerpo y cara bonita para ser vedette,

“¡Trágame tierra!... cómo es posible que no miren atrás, tantas Aventureras, buenas, regulares o pésimas, ¿qué esperan, la caridad de la gente, que digan ‘pobrecita, démosle una oportunidad’?”, cuestionó Niurka ante el trabajo de Irina Baeva.

La cubana de 56 años consideró que al coreógrafo se le olvidó decirle a Irina que estirara los brazos, que no mirara al piso, que le sonriera a la gente, sin embargo “la dejaron sola en el centro si saben que no baila. Irina no es vedette, no... ¿bailas? No basta la belleza ni ser actriz, Elena Tejero y ser vedette en toda su extensión exige mucho más”, puntualizó.

Poder de la danza

Las vedettes siguen desafiando las normas sociales y exploran su sexualidad de manera abierta en el escenario, estas artistas han contribuido a la ruptura de tabúes y a la redefinición de los roles de género en la sociedad.

Olga Breeskin (72 años), también reveló que hoy en día muchas mujeres desnudan sus cuerpos, pero “las vedettes celebran la feminidad en todas sus formas, inspirando a generaciones de mujeres a ser dueñas de su propia sexualidad, no es mostrar el cuerpo, sino generar reacciones a través del vestuario, la danza, los movimientos, eso es la magia”.

Rumberas y aventureras

Origen. Aventurera tuvo su estreno en octubre del año 1997 y durante más de dos décadas siempre fue un éxito absoluto, incluso se presentó en Hollywood y Broadway, además que ofreció una función gratuita en el Zócalo capitalino en abril del 2017, donde asistieron 12 mil personas.

Revolución. Las rumberas llegaron en la década de 1920. Ellas se atrevían a bailar ritmos latinos como conga y rumba como Ninón Sevilla, Rosa Carmina, Meche Barba, María Antonieta Pons y Amalia Aguilar, que revolucionaron la industria del entretenimiento en México y dejaron el camino abierto para forjaron un estilo cabaret.

¿Quiénes han sido Aventureras?

1950. Ninón Sevilla protagonizó la película.

1997. Edith González ha sido considerada por muchos, incluida Carmen Salinas, como la mejor.

Las vedettes se ponen de moda en medio de críticas y nostalgia

1999. Itatí Cantoral

2001. Lorena Rojas

Las vedettes se ponen de moda en medio de críticas y nostalgia

2002. Yatana (protagonista emergente) y Niurka

Las vedettes se ponen de moda en medio de críticas y nostalgia

2003. Adriana Fonseca

2007. Patricia Navidad

2008. Sabine Moussier

2010. Maribel Guardia

2011. Ninel Conde

Las vedettes se ponen de moda en medio de críticas y nostalgia

2013. Malillany Marín

2017. Susana González

