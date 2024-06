Periodista británico deja en evidencia la cantidad de mujeres con las que David Beckham habría engañado a Victoria

Los engaños de David Beckham a su esposa, Victoria, son un tema recurrente en los medios de comunicación británicos, estadounidenses y del mundo entero. La olla se destapó con Rebecca Loos, española y exasistente de la familia cuando el exfutbolista inglés jugaba en el Real Madrid.

Rebecca, sin muchos rodeos, dijo que tuvo relaciones íntimas con David Beckham en su época de jugador del Real Madrid (2003-2007). Todo comenzó cuando en su reciente documental, El Spiceboy hace mención a Loos sin siquiera decir su nombre, mientras contaban que en ese momento vivieron la parte más difícil de su matrimonio.

Ahora, David Beckham queda expuesto una vez más, pero en esta ocasión es de parte del periodista británico Tim Bower, que sacó un libro llamado “The House of Beckham: Money, Sex and Power” (La casa de Beckham: Dinero, Sexo y Poder), en el que enumera la enorme cantidad de mujeres con las que el exfutbolista le fue infiel a la excantante de las Spice Girls.

El listado tiene la intención, según Bower, de mostrar que el matrimonio de los Beckham no es tal cuál se muestra en las redes sociales. El periodista quiere contar al mundo que Victoria ha sufrido mucho en su relación con el exjugador y ahora dirigente del Inter de Miami, equipo de fútbol de la liga de los Estados Unidos (MLS).

“Puede que no haya nada que no sepamos en este libro, pero tenerlo todo en un solo lugar es súper condenatorio. Es un legado que no quieres tener. No importa cómo lo disfraces, las cosas siempre salen a la luz”, dijo una fuente consultada por Bower, en un extracto del libro, según reseña la revista Quien.

Entre las mujeres mencionadas en el libro de Bower se encuentran la modelo española Esther Cañadas, la modelo Celine Laurie, la propietaria de un salón de belleza, Danielle Heath y el conocido caso de Rebecca Loos.