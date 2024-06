Raúl Araiza: Su papá no quiso darle trabajo y se queda sin dinero para mantener a sus hijas

En una emisión reciente del programa “Miembros al Aire”, Raúl Araiza contó una anécdota de su vida, en la que se quedó sin trabajo y su papá no pudo ayudarlo, pues prefirió darle empleo a su hermano Armando Araiza; de esta manera, al actor le preocupaba no poder mantener a sus hijas.

Fue en una sección de “Miembros al Aire” llamada “Érase una vez un miembro” que Raúl Araiza reveló que en un momento de su vida en el que se quedó sin trabajo, incluso fue a orar a la iglesia por la desesperación de no tener dinero para mantener a sus hijas.

“En un momento de vacas flacas que no hay dinero, dejé de hacer cine, no había cine, ya había hecho novelas, no repetí novela, sin nada, dos niñas, dije: ‘¿Qué voy a hacer?’ Me meto a la iglesia, llego y en mis oraciones le digo: ‘Dios mío, por favor dame trabajo, necesito darle pan a mis hijas, yo chambear de lo que sea”, confesó el apodado ‘Negrito’.

Su papá no quiso darle trabajo

El actor explicó que su papá no le quiso dar trabajo a él y prefirió dárselo a su hermano: “Mi papá no me había dado trabajo a mí, porque se lo dio a mi hermano, la verdad está bien por Armando”; José Eduardo Derbez interrumpió la anécdota para confesar que le pasó lo mismo: “Así me pasó con Vadhir”.

Aún contra la adversidad, no pasó mucho tiempo para que Raúl Araiza recibiera una oferta laboral por parte de Alejandro Gou, quien lo invitó a participar en la puesta en escena de “Caperucita Roja”, lo que lo llevó a vivir grandes aventuras:

“Ahí nos unimos mi cuco y yo, y tuvimos muchas aventuras muy fuertes, muy densas, pero de mucho éxito. Y de ahí salió el camarón para mantener a las niñas, hacer el segundo piso de la casa, todo, y muchas aventuras con los enanos”.