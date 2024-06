Fue en enero de 2023, cuando se llevó a cabo la alfombra roja o red carpet de la 80a edición de los Golden Globes y la actriz Jamie Lee Curtis quien saltó a la fama mundial gracias a la saga de películas ‘Halloween’, reveló que podría realizar una secuela o segunda parte de la cinta ‘Un viernes de locos’ (Freaky Friday) junto a Lindsay Lohan.

Jamie Lee Curtis en los Golden Globes 2023. / Foto: Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

Fue en 2003, cuando Disney lanzó la cinta ‘Un viernes de locos’ basada en el libro homónimo de Mary Rodgers escrito en 1972 donde Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) cambia de cuerpo con su hija Anna Coleman (Lindsay Lohan) gracias a una galleta de la fortuna por lo que son obligadas a adaptarse a la vida de la otra.

Jamie Lee Curtis podría realizar secuela de “Un viernes de locos”

Cabe señalar que a la fecha, la cinta sigue siendo un éxito y se ha convertido en la favorita de muchos y dos décadas después, una secuela podría ver la luz, “Estoy más que lista, sí, absolutamente. No sé cuando podría suceder porque eso no depende de mí, creo que eso depende de Disney. Sé que Lindsay Lohan quiere hacerlo, yo también quiero hacerlo, eventualmente va a suceder. He hablado con varios ejecutivos de Disney pero no puedo decirles nada”, dijo la actriz Jamie Lee Curtis para Variety en la red capet de los Globos de Oro de 2023.

Los meses pasaron y en noviembre de ese mismo año, Jamie Lee Curtis compartió una foto junto a Lindsay Lohan y agregó en la descripción, “Demasiado tarde. ¡CRECISTE y TAN PRECIOSA! Bueno, es viernes, y la huelga ha terminado, así que espero que podamos cambiar de lugar de nuevo en un futuro cercano!”, se lee en el post, con lo que se pudo confirmar que ambas estaban trabajando en la secuela de ‘Un viernes de locos’.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan comparten emotiva foto. / Foto: Instagram (Instagram)

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan confirman fecha de estreno para secuela de ‘Un viernes de locos’

Y fue el lunes 24 de junio, cuando Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan por medio de sus redes sociales compartieron una serie de fotografías y videos donde confirmaron la fecha de estreno para secuela o segunda parte de ‘Un viernes de locos’, misma que llegará a los cines en 2025.