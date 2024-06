Victoria Ruffo hace alusión a vender la foto exclusiva de su encuentro con Eugenio Derbez

La ex pareja se mantiene expectativa ante el reencuentro.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, tal vez si querer, le han quitado cierto protagonismo al nacimiento de Tessa, la primera nieta de ambos e hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez. El hecho de un posible reencuentro entre ambos, después de conflictos derivados de la crianza del único hijo que tienen en común, acapara la atención de los fans y de los medios de comunicación.

Ambos han salido a declarar que entre ambos no existe ya ningún problema. Pero hacen énfasis en que no son amigos y Victoria ha soltado algunas indirectas que hacen alusión a que Eugenio, supuestamente, no fue buen papá y dejó mucho que desear en sus pagos de manutención.

Entonces, ese tipo de declaraciones hacen pensar que hay cierta rencilla entre ambos. A eso le tendríamos que sumar que Paola Dalay y José Eduardo Derbez hicieron dos baby shower: uno al que asistió la parte de Eugenio Derbez y otro para Victoria Ruffo y familia.

Sin embargo, como no puede realizar dos nacimientos de la bebé, ambos se tendrán que ver las caras durante la llegada de la bebé, cuestión que cómo ha tenido tanto foco, hizo que Victoria Ruffo bromeara (o no) sobre vender las fotos de su reencuentro con Eugenio, como una exclusiva a los medios de comunicación.

Victoria Ruffo quiere monetizar su reencuentro con Eugenio

En el medio de las constantes preguntas sobre su reencuentro con Eugenio, a Victoria le preguntaron si estaba dispuesta a que José Eduardo venda la situación a alguna revista.

“Sí, pero que me dé la mitad de lo que venda. Tomo foto y la vendo, voy a marcarles a todos ustedes (los reporteros)”, dijo Victoria Ruffo, según la revista Quien.