Agustín Fernández estaría viendo “¿Quién lo Mató?” para conocer a Mario Bezares antes de entrar a LCDLFM

“¿Quién lo Mató?” se convirtió en una de las series más populares de Amazon Prime. En esta se narra todo el misterio alrededor del asesinato de Paco Stanley, suceso en el que Mario Bezares fue un actor importante. Es así, como Agustín Fernández, tras ser confirmado como el cuarto integrante de “La Casa de los Famosos México”, afirmó que vería una serie para conocer a ‘Mayito’, quien fue el primer integrante confirmado del reality.

Reporteros de “Qué buen chisme” abordaron a Agustín Fernández con motivos de conocer su estrategia para ganar la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, a lo que él respondió que: “No sé si hay una estrategia en sí (...), yo creo que es entrar, ser yo mismo, entro a que la gente me conozca, no sé si entro con una estrategia muy firme, entro a pasarla bien”.

De la misma manera, los periodistas le preguntaron si ya se había comunicado con quienes serán sus compañeros, y el influencer contestó: “Conozco a Briggitte, que estuvimos en ‘Las Estrellas Bailan’, a Shanik un poquito, a Mario Bezares no lo conozco”.

Agustín Fernández admitió que no conocía a Mayito, por lo que ya estaba viendo una serie para comprender su personalidad: “A Mario no lo conozco, estoy viendo la serie para conocerlo un poquito más, para ver cómo es”.

El modelo no mencionó el nombre de la serie, pero se intuye que podría ser “¿Quién lo Mató?”, debido a su reciente popularidad.

A Mario Bezares no le gustó “¿Quién lo Mató?”

Paco Stanley fue asesinado en 1999, y a pesar de que ya han pasado 25 años desde el suceso, aún existe misterio sobre quién fue el autor del homicidio y sus motivos. “¿Quién lo Mató?” es la serie que narra desde diferentes perspectivas lo ocurrido afuera del Charco de las Ranas Pedregal el 7 de junio de 1999.

Mario Bezares expresó su disgusto por la producción, destacando que a pesar de ser un personaje importante, nunca se acercaron a él para pedirle su testimonio. Es así, como en una entrevista con Yordi Rosado arremetió en contra de Luis Gerardo Méndez por la manera en la que lo interpretó:

“No, muy mal. Me hace ver con una especie de mojigato, me hace ver como una persona prepotente a la que se le sume la fama y trato mal a Benito y nunca sucedió. Me hace ver como una persona totalmente dependiente de este personaje y no es cierto. Nunca fui una persona así, nunca he sido grosero”.