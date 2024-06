Christian Chávez prepara libro y serie biográfica: Este es el legado que quiere dejar

Christian Chávez no hace caso a las polémicas

En medio de la polémica que hay entre los integrantes de RBD, Christian Chávez reveló que se prepara para realizar su primer libro y serie biográfica, en donde busca dejar un legado a las generaciones futuras.

¿Cuál es el legado que planea dejar Christian Chávez en su libro y serie biográfica?

Durante una entrevista realizada para ‘El Sol de México’, Christian Chávez afirmó que en su infancia le tocó vivir momentos difíciles, sobre todo por sus preferencias sexuales, por lo que planea realizar un libro en donde se abarque todo lo que ha ocurrido en su vida, con el objetivo de dejar un legado para la comunidad LGBTQ+.

“Abarca todo, desde la infancia, mi crecimiento, mis amigos, en el libro no me quedo con nada, quise contarlo todo. Tampoco quise hacerme ver como la persona más maravillosa del mundo, estoy revelando mis fantasmas, es realmente compartir momentos que me llevaron a ser la persona que soy hoy”, explicó, afirmando además que fue ‘Rebelde’ el proyecto que le cambió la vida.

Christian Chávez afirma que Televisa no quiso que revelara que es Gay

Y es que, no solamente en su vida personal, sino también en su vida profesional ha sido todo un reto ser aceptado por sus preferencias sexuales, sobre todo, porque en su momento fue obligado a ocultarlo y, al revelarlo, aunque tuvo el apoyo de sus compañeros de RBD, también se le cerraron muchas puertas en su carrera artística.

“Mis sueños de adolescente que se habían hecho realidad se empezaron a romper. Se me informó que los planes de mi futuro ya no estaban disponibles en la empresa, puesto que ahí se hacían telenovelas y ya nadie creería personajes heterosexuales interpretados por mí”, dijo Christian Chávez.

“Me costó trabajo, lloré muchísimo, me cerraron muchísimas puertas, recibí comentarios de todos, de compañeros, productores, directores, hasta gente de mi propia familia”, afirmó hace unos meses.

Cabe resaltar que, actualmente el famoso ha sido aplaudido por sus fans, quienes celebran que al fin pueda “ser libre”.