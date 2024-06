¿Daniel Bisogno sigue en TV Azteca por el seguro médico? Rompe el silencio sobre Pati Chapoy

Daniel Bisogno desmintió ante los reporteros estar en bancarrota y haber vomitado sangre de camino a TV Azteca. Destacó que Pati Chapoy incluso es como una madre para él, además de que en la empresa donde trabaja ha velado por su salud y tiene un seguro médico con una cobertura bastante amplia.

Recientemente, en el canal de Youtube de Kadri Paparazzi, se aseguró que Pati Chapoy estaría obligando a Daniel Bisogno a asistir a las grabaciones de “Ventaneando” a pesar de su estado de salud, pues incluso afirmaron que durante un viaje en auto a TV Azteca, el presentador vomitó debido a lo mal que se sentía.

Los comunicadores también mencionaron que la razón de Bisogno para permanecer en TV Azteca a pesar de los “malos tratos” era el seguro médico, pues no podría cubrir por él mismo los gastos para su salud, ya que necesita un trasplante de hígado.

Daniel Bisogno desmiente estar en bancarrota

El apodado ‘Muñeco’, ante los micrófonos de los reporteros desmintió la información dicha por Kadri Paparazzi: “Hay medios que no existen y necesitan inventar cosas, para poder vender. Pero además son historias sin ninguna coherencia”.

De esta manera, procedió a contar la realidad de su situación: “Te voy a decir la verdad: afortunadamente he trabajado toda mi vida y no tengo ninguna necesidad económica de nada, y afortunadamente trabajo en una empresa como TV Azteca, teniendo una jefa como Pati Chapoy que se ha portado conmigo maravillosamente desde hace 27 años que la conozco ha sido mi segunda madre y lo tengo que decir”.

También aseguró que los dueños de la empresa lo han ayudado en su proceso médico: “Y por otra parte, trabajar en una empresa como TV Azteca, donde Benjamin Salinas, Memo Cueva y Ricardo Salinas Pliego en cuanto yo entré al hospital ellos dijeron: ‘Que Bisogno no se preocupe por nada’. Con decirles que tengo un seguro con una cobertura muy amplia que me da la empresa, pero si hubiera más gastos, todo lo pagaba TV Azteca. Afortunadamente ni en bancarrota ni nada”.

No vomitó en su viaje a TV Azteca

Asimismo, confirmó que no vomitó de camino a su trabajo, como anteriormente se había dicho: “Iba yo saliendo de mi casa, mi hermana me llevó a TV Azteca porque todavía no puedo manejar, porque de haber estado muchos días acostado, las manos hay partes que no responden como quisiera, entonces todavía no puedo manejar. Mi hermana me llevó a TV Azteca. Llevaba yo mi licuado de proteína, la muchacha lo dejó medio abierto y se salió el licuado”.

“Llegó, me dejó en TV Azteca mi hermana y se paró en la farmacia de enfrente a vaciar el licuado y a limpiar. Bueno, ¿No fueron a decir que yo había vomitado sangre en el coche y que mi hermana estaba limpiándolo?”, concluyó.