Fans muestran su emoción por el regreso de Wendy Guevara a ‘La Casa de los Famosos México’

Una vez más, el público se prepara para ver ‘La Casa de los Famosos México’, un programa en donde diversas personalidades se muestran como son realmente con el objetivo de ganarse el carió del público y así poder llegar a la final para llevarse a su casa 4 millones de pesos.

En la primera temporada, quien se coronó como ganadora fue Wendy Guevara, una influencer que logró conquistar a todos con sus ocurrencias y carisma, lo que hizo, que, hasta la fecha siga siendo muy querida por todos, además de darle la oportunidad de continuar impulsando su carrera artística, gracias a los diversos proyectos en los que ha podido participar desde entonces.

Sin embargo, lo que muchos se han preguntado desde hace un tiempo es si la famosa estará nuevamente en el reality show, pues quieren tenerla nuevamente a diario en la pantalla.

¿Wendy Guevara estará en ‘La Casa de los Famosos México’?

Para nadie es un secreto que Wendy Guevara se ha convertido en una de las influencers más populares de México, lo que ha hecho que muchos aclamen su presencia en diversos proyectos, entre estos ‘La Casa de los Famosos México’, ya que anhelan volver a ver sus ocurrencias en el programa.

De esta manera, se tiene la famosa si regresará al reality show, pero en esta oportunidad como panelista.

“A mí me llena de mucha emoción La Casa de los Famosos. No sé si a mis demás amigos y compañeros les llene de emoción pero a mi si pues obviamente yo fui la que gané. Ese proyecto me emociona. El de todo el año es el que más me emociona”, afirmó.

Asimismo, mientras sus fans expresaban su emoción al saber que estará en la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, Guevara indicó que para ella este reality se volvió su nuevo hogar, por lo que se encuentra contenta de regresar.

“He trabajado con muchas marcas y es bien bonito, pero todo me salió de La Casa de los Famosos México. Por eso estoy muy emocionada”, señaló.