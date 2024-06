Fue el 13 de junio de 2013 cuando el grupo de k-pop BTS, conformado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, hizo su debut con el single o sencillo “No More Dream” perteneciente a su primer material discográfico ‘2 Cool 4 Skool’, y a once años de ese día, se han creado millones de recuerdos junto a ARMY, como se le conoce a su fandom.

El grupo BTS se encuentra bajo la compañía Big Hit Entertainment (ahora BIGHIT MUSIC) y desde sus días como trainees o aprendices, utilizaron el edificio de la misma, el cual está ubicado en 208-14 Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seúl, Corea del Sur, hasta que la compañía se trasladó a un nuevo edificio en 2018 para posteriormente, mudarse a Yongsan-gu en 2020, donde ya se puede encontrar el edificio de HYBE, compañía que alberga a decenas de artistas.

Sin embargo, desde que los integrantes de BTS abandonaron el antiguo edificio de Big Hit, millones de ARMYs que van de visita a Seúl, Corea del Sur aprovechan para hacer una parada en dicho inmueble donde se toman fotografías, videos y escriben un mensaje de apoyo y agradecimiento para el grupo.

El actor Kim Woo-bin compra el antiguo edificio de BTS

Pero todo esto podría cambiar, ya que el martes 25 de junio de 2024, k-media o medios coreanos reportaron que el actor y modelo Kim Woo-bin, adquirió por alrededor de 13,7 billones de wones (10,7 millones de dólares), el antiguo edificio de Big Hit, “Kim Woo-bin compró un edificio ubicado en Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seúl”. compartió su agencia AM Entertainment.

Tras esta noticia, millones de ARMYs de todo el mundo mostraron su molestia, ya que creen que Kim Woo-bin podría demoler el edificio o en su defecto, remodelarlo y con ello se perderían todos los mensajes y recuerdos que BTS creó desde su debut.