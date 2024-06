¿Marlon Colmenarez extraña a Wendy Guevara? Explica por qué terminó su amistad

En un encuentro con la prensa con motivo de su debut como actor, Marlon Colmenarez habló sobre lo que lo llevó a alejarse de Wendy Guevara y su círculo de amigas mejor conocidas como ‘Las Perdidas’. Además, confesó que le hubiera gustado que la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” estuviera en ese momento de su vida.

Primero, habló de su debut como actor, destacando que se siente orgulloso de ser striper también: “Orgulloso de eso, no es que striper sea menos que actor, sin embargo siempre es bueno hacer otras cosas, siempre es bueno mejorar. Mientras tú no le hagas daño a nadie puedes hacer lo que tú quieras en la vida”.

También aprovechó para aclarar que nunca fue sexoservidor: “Nunca en la vida he estado en una página de sexoservidores, nunca he trabajado de eso”.

Marlon Colmenarez admite desear que Wendy estuviera con él

Los reporteros de “Qué buen chisme” le preguntaron sobre la ausencia de Wendy, a lo que él respondió: “Su ausencia en este momento, sí puedo pensar que me hubiera gustado que ella estuviera aquí, como siempre estuvo en muchos momentos de mi vida importantes. Cuando llegué a México que estaba sola ella fue la que primero estuvo conmigo y me acompañó mucho tiempo. Sin embargo, que no esté en este momento no puedo hacer nada, la vida sigue. Yo también tengo vida, yo también tengo sueños, pensamientos, proyectos, nadie puede detenerte a no hacer cosas”.

A lo que concluyó, que aunque le hubiera gustado estar con ella en ese momento tan importante en su carrera, la vida continua: “Así que ¿me hubiera gustado? Sí. Si no está mi vida sigue”.

¿Por qué terminó su relación con Wendy?

El influencer no quiso dar detalles de lo que lo llevó a finalizar su amistad con Wendy Guevara; no obstante envió una advertencia a quienes lo atacan: “Las cosas pasaron porque pasaron, ella no quiere hablar de eso, yo tampoco, pero con ella la cosa es especial, con otras personas, al que me ataque le voy a responder, porque callé muchos años, callé mucho tiempo.

De la misma manera, explicó que su imagen se deformó tras rumores que se esparcieron sobre su persona: “Mi imagen se estereotipó mucho de una manera que no está bien y no es justo porque no es así. No le he hecho daño a nadie”.

Para concluir, señaló que estar dentro del círculo de la ‘Perdida’ le llevaba estrés a su vida, por lo que una vez fuera pudo enfocarse en sus proyectos: “Mientras tanto yo estoy poniendo de mi parte para que la gente me conozca fuera de ese círculo, porque siempre fue ahí adentro y ahí adentro la verdad se viven muchos tiempos como molestos, siempre estaba triste o frustrado por tantas peleas porque siempre es un chisme, siempre una cosa ahí adentro y nadie podía vivir tranquilo en un mundo así. Ahora fuera de ese círculo me siento muy bien, me siento muy relajado, es otra energía mía la verdad, totalmente, he logrado tantos proyectos”.