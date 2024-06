MasterChef Celebrity: Reclaman favoritismo del chef Poncho hacia Litzy por supuesta relación

Recientemente surgieron rumores de un posible romance entre el chef Poncho y Litzy. Tras la noticia, usuarios de redes sociales han denunciado la preferencia que tiene el juez hacia la participante, pues aseguran, la favorece durante los retos de cocina en “MasterChef Celebrity”.

Según información de TVNotas Litzy y el chef Poncho habrían comenzado a salir una vez que finalizaron las grabaciones de “MasterChef Celebrity”, incluso han asistido a eventos juntos. La misma fuente que le comentó esto al medio, aseguró que la cantante y el juez sintieron un “click” en cuanto comenzó el rodaje del reality.

También reveló que a pesar de sus sentimientos, el chef Poncho se ha mantenido al margen y ha evitado darle preferencia a Litzy: “En los últimos días de grabaciones se hacía el chiste de que era la ‘consentida del profesor’, refiriéndose a la relación que tiene con Poncho. Eso sí, éste dejó en claro que jamás le ayudó o tuvo favoritismo en la cocina”.

Usuarios de redes sociales afirman lo contrario

En Tiktok, el usuario que lleva de nombre Mitch de Chismeyuber compartió un fragmento del episodio más reciente de “MasterChef Celebrity”, donde Litzy está preparando el mole blanco que la llevó a salvarse de la eliminación. En este video se ve al chef Poncho interviniendo en la cocina, así como dándole consejos para mejorar su platillo.

Internautas reaccionaron con desaprobación ante el Chef Poncho Cadena, pues aseguran, no oculta su favoritismo hacia la cantante: “Pues ya ni vean ese programucho, ya saben quien va a ganar”, “Como que Litzy lo trata medio mal para que no se le note”, “Vaya que sí hay favoritismo, puso las almendras, piñón y ajonjolí sin tostar y en otros programas y temporadas por eso los regañaba”, “Deberían pasar otros chef con ella, siempre pasa él, ya cambien” y “El chef Poncho no tiene ética profesional”.

No obstante, hay quienes mencionan que no ven nada extraño en su interacción: “Si no hubiera salido el rumor, no estuvieran diciendo eso. Veo una conversación tan normal” y “Lo que es el marketing, ponen algo de título y todo el mundo lo cree, yo no veo el amor, solo un juez y una participante”.