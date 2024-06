“¿Se los prestó Lucerito?”: cachan a Mijares usando zapatos de mujer, te decimos dónde comprarlos

Todo lo que hacen los Mijares es analizado con lupa: nuevas canciones, polémicas, proyectos, viajes y por supuesto, hasta sus atuendos, algo de lo que puede dar fe Manuel Mijares, quien se acaba de convertir en tema de conversación por presumentamente llevar zapatos de mujer.

No en vano también todo lo que luce Lucerito Mijares se vuelve viral y es que la joven de 18 años ha sido duramente criticada por tener un estilo relajado, casual y diferente a lo que acostumbran a vestir otras mujeres de su edad, lo que le ha incomodado a algunos.

Lucerito Mijares Ambos compartieron en Juego de Voces (Instagram)

“Pues de mí, afortunadamente mis papás me han enseñado a blindarme porque en este medio justo dicen todo de todo y les da igual”, ha dicho la famosa sobre estos episodios, los cuales crecieron después que ella revelara de manera graciosa que a veces hasta la confunden con un hombre.

“No soy la típica chava que se pone la pestaña, yo me muerdo las uñas. Estoy terrible en ese aspecto ‘femenino’ e incluso cada vez que llego como al cine o así me dicen ‘Hola, bienvenido’ y yo ‘Gracias’, y obviamente me da exactamente igual. A veces (creen que soy hombre) porque traigo gorra”, dijo en aquel momento.

Los particulares zapatos de Mijares que causaron sensación

Pues bien, la familia estuvo de viaje para disfrutar del musical, Malinche, el cual se llevó muchos elogios por parte de la matriarca, Lucero Hogaza.

No obstante, en redes sociales no pudieron dejar de notar los particulares zapatos que llevó Mijares, los cuales son marca Westies en color blanco y usualmente más vinculados al estilo de mujer. Cuestan aproximadamente 1700 pesos mexicanos, o 94 dólares.

“Son idénticos a los de la Chilindrina”; “Se parecen a los que mi mamá me compraba, para la primaria”; “Le faltó la calcetita con olan”; “¿Por qué no envejecen con dignidad?”; “Anda en moda Tía Sandra”; fueron parte de los comentarios de los internautas.