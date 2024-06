Valente Alvarez irrumpe en la escena musical con su sencillo debut "Going Nowhere". / Foto: Cortesía

Valente Alvarez, un talento emergente en la escena musical, está haciendo olas con su primer sencillo “Going Nowhere”. La canción, que ha capturado la atención de los oyentes, se ha destacado en 20 playlists de New Music Daily en Apple Music, marcando un emocionante inicio para la carrera del joven artista.

Valente Alvarez irrumpe en la escena musical con su sencillo debut "Going Nowhere". / Foto: Cortesía

Inspirado en su pasión por contar historias a través de la música, Valente Alvarez ha creado un sonido único que fusiona elementos de la música alternativa con toques de electrónica. Su habilidad para dominar varios instrumentos musicales, incluyendo la guitarra, bajo, batería y piano, lo que le ha permitido expresar su creatividad de manera multifacética.

“Going Nowhere” no solo es una muestra del talento musical de Valente Alvarez, sino que también presenta una narrativa emocional que muchos pueden identificar. La canción, inspirada en experiencias personales de amor y deseo, resuena con sinceridad y autenticidad, atrayendo a una audiencia diversa que encuentra consuelo y conexión en sus letras.

Valente Alvarez ha sido reconocido por su enfoque meticuloso hacia la producción musical, un rasgo que ha llamado la atención de la industria. Firmar con una disquera transnacional en Rumania marca un hito significativo en su carrera, demostrando su crecimiento como artista y su potencial para alcanzar nuevas alturas en la industria musical.

Valente Alvarez irrumpe en la escena musical con su sencillo debut "Going Nowhere". / Foto: Cortesía

“Tengo haciendo música bastantes años pero siempre fui muy duro conmigo mismo sobre la “calidad” de lo que hacía. Era tan perfeccionista que me daba miedo enseñar mis canciones porque siempre “les faltaba algo” para terminarlas. Poco a poco me fui abriendo más, y fui buscando opiniones de gente que estuviera en la industria musical y que tuviera un oído más crítico. De ahí, se la mando un 10 de Julio del 2023 a mi actual manager, Axel Román, para ver qué le parecía. Casi un año después, me dice que le envió el demo a la gente de Universal Music en Romania, y que les gustó bastante mi material. Suficiente para ofrecerme un contrato. De ahí fueron algunos meses de espera hasta que llegó la oferta, y ahí estamos hoy. Aún no me la creo”, comenta emocionado Valente Alvarez.

Mirando hacia el futuro, Valente Alvarez tiene una visión clara de su carrera a corto, mediano y largo plazo. Desde pulir sus habilidades musicales hasta prepararse para presentaciones en vivo y explorar oportunidades en la industria, el joven músico está decidido a dejar una marca duradera en la escena musical.

Con “Going Nowhere” como su primer paso audaz en el mundo de la música, Valente Alvarez está listo para cautivar a audiencias en todo el mundo con su talento y su pasión por la creación musical auténtica y emotiva.