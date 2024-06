Así le contestó Edith Márquez a los que acusan a su marido de ser un mantenido

Edith Márquez fue cuestionada por los comentarios negativos que ha recibido su esposo últimamente en las redes sociales, debido a que lo tachan de mantenido.

La cantante aseguró que estaba sumamente feliz con su matrimonio, por lo que lo que digan las personas sobre su pareja Iñaki Marcos, le tiene sin cuidado.

“Maravillosamente bien feliz. Estoy en un momento de mi vida muy pleno, de mucha paz, de mucha tranquilidad, de estar realmente rodeada y viviendo el amor en todo su esplendor”, declaró Edith Márquez.

Edith Márquez les dice a las mujeres “que no hay tiempo para el amor”

Edith Márquez aprovechó para enviarle un mensaje positivo a las mujeres y decirles que se pueden enamorar, sin importar la edad que tengan, sobre todo si creen que están muy mayores, porque “no hay tiempo para el amor”.

Con respecto a las críticas que ha recibido su esposo Iñaki Marcos, comentó que nunca se le va a dar gusto a las personas, siempre hablarán y envidiarán lo que tiene, entonces, como no pueden tenerlo, descargan su enojo y frustración con uno, pero les recuerda que ya eso es problema de la otra persona y no de ella.

Edith Márquez también mencionó si le gustaría participar en el reencuentro de la banda Timbiriche y dijo que si lograban organizar bien los tiempos, lo haría encantada, ya que actualmente está enfocada en su gira para celebrar los 25 años de trayectoria artística.

“No me han invitado, pero como siempre he dicho en otras conferencias que he dado, tendríamos que ver los tiempos. A mí me encantaría poder estar, tal vez no toda la gira, y no porque no quiera sino por falta de tiempo, porque los calendarios son muy complicados”, explicó la cantante.