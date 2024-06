El nuevo videoclip de Ivonne Montero genera controversia debido a su beso apasionado con J1

Ivonne Montero, la reconocida actriz y cantante, ha estado trabajando en un nuevo videoclip que promete ser una revelación en su carrera musical. Conocida por su versatilidad y su capacidad para reinventarse, la artista ha generado expectativa entre sus seguidores con este nuevo proyecto.

La mujer comentó durante la presentación de la canción que desde hace varios años ha estado trabajando en su carrera como cantante y que siempre ha tenido una pasión por la música, y su tema musical “Si me dejas” ha generado mucha controversia.

Según los informes, el videoclip corresponde a su más reciente sencillo, que se caracteriza por su ritmo contagioso y su letra evocadora. La artista ha compartido algunas imágenes del detrás de escenas en sus redes sociales, mostrando este trabajo visual.

Montero sorprende a su audiencia con una producción de alta calidad y un concepto creativo que refleje su evolución artística. La anticipación es alta y los fans están ansiosos por ver la nueva faceta de Ivonne Montero en la industria musical.

Polémica escena

La amistad entre los cantantes ha crecido tanto que el intérprete, compositor y productor colombiano, llamado Juan David Gómez de 28 años, es de confianza, ya que convive y parece estar bien con la hija de Montero, Antonella, quien fue concebida por la actriz con Fabio Melanitto. La propia intérprete relató en su Instagram:

“Aquí les va el final del polémico beso que andan preguntando en todos lados 👀 (en el videoclip de la canción está el comienzo). Este beso no fue planeado, fue química pura, los labios decidieron por nosotros sabiendo que era la última escena”, agregó.

Los internautas opinaron

“Con todo respeto Ivonne Montero que chulada de mujer y la verdad que envidia con el vato yo que no daría por estar en su lugar”, “Jajaja con ese Bombón quien no hace química, física y lo que sigue”, “Ahí hay más que solo una colaboración musical”, “Date una oportunidad en el amor Ivonne, no pasa nada disfruta la vida el amor”, “Esa canción fue escrita para Ivonne, ella hace un despliegue maravilloso con su bella voz, hay tremenda química entre J1. “Los dos se acoplan muy bien el baile está muy sensual una pareja muy bonita”, expresaron en Internet.