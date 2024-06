Gomita expone a empleado de Aeroméxico que le envía mensajes de odio

Gomita decidió exponer a un hater que constantemente le envía mensajes negativos y despectivos sobre su físico, y como el hombre es empleado de Aeroméxico, le pidió a la aerolínea que hiciera algo al respecto.

“Buenos días, así mis mensajes ¿Cómo puede existir gente con tanto odio?”, escribió la influencer sobre una captura donde se puede apreciar los mensajes que le enviaba el sujeto cada vez que posteaba un video o imagen de ella en sus insta-stories.

Todos comentarios del trabajador de Aeroméxico eran criticando el físico de Gomita, que si las operaciones la dejaron mal, que tenía patas de pollo, que se parecía a Lyn May, entre otros mensajes despectivos.

Gomita le pide a Aeroméxico que haga algo con respecto a su trabajador porque no se siente segura

Gomita también reveló una imagen del usuario que la molesta, cuyo nombre es Joel Villanueva y su usuario es @joel.villanueva.9275: “Tan guapo y exitoso, ¿qué onda Aeroméxico con tu personal tan ofensivo y grosero?”

La también conductora escribió en otro mensaje que ahora se siente insegura de viajar en esa aerolínea, sabiendo que el hombre trabaja para ellos.

“Que miedo sería viajar con ustedes. Pensar que su personal pueda hacerle algo a mis maletas, con la manera que se expresa así de una mujer”, redactó Gomita y en otra historia le pidió a Aeroméxico una respuesta sobre el comportamiento de su personal, porque era una viajera frecuente.

“¿Por qué tanto odio? Si de verdad que no les hago nada. Me he dedicado a generar contenido para tener un público que se divierta. Detrás de cada persona, tenemos historias, por las cuales hemos pasado y tomado ciertas decisiones. Qué triste que cada vez existe menos empatía, respeto y valores”, sentenció Gomita e hizo un llamado a las mujeres a alzar la voz a este tipo de casos.