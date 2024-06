¿José Joel se quedará con el testamento? Hijo de José José rompe el silencio sobre drama familiar

En un encuentro con reporteros de distintos medios, José Joel habló de su situación familiar, donde destacó que Sarita Sosa continúa distanciada de la familia; además, aclaró los rumores que rodean la enemistad entre Marysol Sosa y Anel Noreña, junto con su testamento.

Muchos problemas se suscitaron en la familia Sosa a raíz del fallecimiento de José José. Por su lado, Sarita Sosa se mantiene alejada de sus hermanos, hecho que José Joel reiteró frente a la prensa de “Qué buen chisme”: “No hay comunicación con Sara, en ningún momento ha habido comunicación con Sara”.

Incluso, preguntó a los periodistas presentes si ya había nacido el hijo de su hermana: “¿Ya nació el niño?”

Después, señaló que aún hay cosas que Sarita Sosa debe aclarar: “Qué bueno. Por un lado qué bueno porque te digo, la vida sigue; pero por otro lado, pues no hemos podido entablar ningún tipo de comunicación, porque el miedo no anda en burro y esa niña nos debe tanta, pero tanta explicación que ahorita qué bueno y qué bendición que esté con su situación de ser mamá otra vez, pero no hay comunicación”.

José Joel sobre el testamento de su mamá

Fue por discusiones acerca de la herencia de José José que surgió una enemistad entre Marysol Sosa y su mamá. Aunque Anel Noreña confesó en una entrevista con el programa “Hoy”, ya haberse reconciliado con su hija, José José explicó que aún no está del todo resuelto:

“Con Marysol ahí vamos (...). Si hay una situación de madre e hija, pues que se resuelva. Yo estoy entre la espada y la pared, porque es mi mamá, es mi hermana, pero no está pasando absolutamente nada para detener las rotativas”.

El cantante también admitió que no es un problema que le corresponda a él y no puede hacer nada al respecto: “Es que no me corresponde a mí (...), ellas se tienen que arreglar. Yo tengo bastante que hacer para andar viendo cómo amaneció la una, la otra”.

En declaraciones anteriores, Anel Noreña sentenció que al estar peleada con su hija Marysol, le dejaría su testamento a José Joel, por lo que una reportera cuestionó al hijo del ‘Príncipe de la Canción’ si estaría dispuesto a compartir la herencia con su hermana:

“Vamos a ver que sucede y luego platicamos”, respondió José Joel. “Porque si ahorita te digo algo y sucede otra cosa, entonces vas a regresar a decirme: ‘pero tú dijiste’ cuando yo no dije nada. Entonces mejor así lo dejamos y ya cuando suceda vemos qué sigue”.