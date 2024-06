Lis Vega se une a Niurka en críticas hacia Irina Baeva por su trabajo en “Aventurera”

Irina Baeva realizó su debut como bailarina en la nueva puesta en escena de “Aventurera”, producida por Juan Osorio. Muchos han criticado su estilo y forma de bailar, como lo hizo Niurka, quien aseguró que el nuevo elenco de la producción “no llena los papeles” de la obra de Carmelita Salinas. Ahora, Lis Vega también da su opinión al respecto.

En sus historias de Instagram, Niurka Marcos se le fue a la yugular a Irina Baeva y a todo el elenco de “Aventurera”: “Si Carmelita Salinas despierta y ve eso se regresa para atrás del puro coraje, pero no sin antes mentarles la madre. No se puede homenajear a una reina con algo tan mustio, tan simple”.

De la misma manera, la cubana arremetió en contra de Juan Osorio y sentenció que no puede subestimar al público: “Juan, no eres el Rey Midas, el talento tiene que estar, a la audiencia jamás la podrán subestimar”.

Lis Vega sobre Irina Baeva

En un encuentro con la prensa rescatado del canal de Youtube “Lo escuché… Con Alan Morales”, Lis Vega reveló su opinión de Niurka: “Ella es ahora sí, como digo yo, es la mamá de las vedettes, y le agradezco nuevamente que me eche porras en mi trabajo, porque yo nunca me he expresado mal de Niurka y siempre he respetado su forma, y al contrario, mi admiración hacia ella y lo gran artista que es, sobre todo vedette. A mí se me hace una de las artistas más completas, sino es que la más que representa bien lo que es el vedettismo en este país”.

También, habló del desempeño de Irina Baeva en la obra teatral: “Todos hemos empezado a gatear y después caminamos y después corremos; creo que ella se va a preparar, esto le va a servir a ella para ponerse más por delante y defender al personaje. Yo tengo fe en que las tablas de hacer las cosas y ensayar es lo que hace la excelencia y ella es una niña súper linda hay que darle la oportunidad”.

Lis Vega exclamó que ella también ha estado nerviosa, por lo que cree que la rusa lo hará mejor con el tiempo: “Después de las grandes que han estado en “Aventurera” es normal que el público y mucha gente que ya lo vio, pues obviamente hay siempre la comparación, pero ella tiene que estar segura de ella y yo sé que con el tiempo todos lo que están lo van a hacer muy bien”.