“Me voy a ir a ver Perfume de Gardenia”: Origel explota porque no lo invitaron a ver “Aventurera”

El periodista Juan José Origel titular del programa “Con Permiso” que se transmite los viernes a través del canal Unicable está que no lo calienta ni el sol luego de no haber sido convidado a presenciar el debut de Irina Baeva como “Aventurera”.

El conductor enfureció al enterarse que su amiga y compañera del programa Martha Figueroa sí fue llamada por Juan Osorio para ver el show el día del estreno, sin embargo la periodista de espectáculos prefirió ir otro día.

Dicho desaire provocó que Pepillo le reclamara al aire al ex de Niurka y hasta le advirtió que ahora se irá a ver el show de la competencia.

“No me gusta nadie de los que están”

El conductor comenzó su reclamo diciendo a manera de burla que no se iba a disculpar con Juan Osorio por no haber ido al estreno ya que su inasistencia se debió a que no fue invitado.

Para su sorpresa, Martha Figueroa le respondió que a ella sí la habían invitado a lo que Origel le dijo que seguramente a ella la invitaron porque también participa en el programa “Hoy”.

Sin embargo Pepillo le dijo a través de las cámaras al papá de Emilio Osorio que aunque lo hubieran invitado tampoco hubiera asistido porque no le gusta ninguno de los que están en la obra protagonizada por Irina Baeva, Emmanuel Palomares, Coco Máxima y Olga Breeskin.

“Me voy a ir a ver Perfume de Gardenia”

Pepillo continuó su divertido reclamo diciendo que él no necesita que lo inviten a ningún evento porque él tiene suficiente para comprar lugares hasta adelante.

El conductor dijo que sí quiere a Osorio pero que se encuentra enojado por haber sido ignorado.

Además le pidió que ya no lo inviten (después de que le reclamó al aire) porque eso ya se siente muy feo y finalizó diciendo que se va a ir a ver la obra de la competencia “Perfume de gardenia” producida por Omar Suárez.

Aunque hay un pequeño inconveniente porque aún no ha sido invitado al estreno, por lo que el conductor supone que los productores piensan que él tiene mucho dinero y por eso hacen que pague sus boletos.