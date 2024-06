Camila Cabello: “Llegó el tiempo de crecer con un nuevo personaje en la música”

Entrar al mundo sonoro de Camila Cabello fue como viajar en una montaña rusa de emociones. La cantante compartió en una sesión todas sus canciones, previo al lanzamiento, para entender el concepto del nuevo material discográfico titulado: C, XOXO que es una expresión que se utiliza en inglés para enviar “besos y abrazos”.

Por media hora se recorrió el disco que incluye 14 temas, algunas con colaboraciones con Drake, Playboi Carti, JT & Yung Miami y Lil Nas X. Tres sencillos han salido de este álbum: I luv it, He knows y Chanel No. 5 que han sorprendido a los seguidores de la cantante de origen cubano-mexicano.

Camila Cabello presenta a su nuevo personaje en la música: C, XOXO (Foto: RAHUL BHATT)

Camila Cabello, de 27 años, muestra su feminidad, raíces, libertad y toma el papel de una chica atrevida que le gusta tomar riesgos, por eso transformó su icónica cabellera oscura a una rubia.

“Este disco es mi manera de ir en contra de todo lo que dicen de mí o lo que creen que soy. Soy una mujer atrevida y aventurera que hace lo que quiere. Estoy en una nueva era, estoy en un nuevo personaje en la música y soy algo más profunda, pero también muy superficial. Tengo sangre caliente en mis venas, eso es nota en cada una de las canciones”, explicó.

“Escribir estas canciones era conocerme a mí misma y crearme al mismo tiempo. Supongo que a eso se le podría llamar crecer. Siempre agradecida por lo que este álbum me ha dado. Estas canciones han sido mías, ya es hora de que las hagas tuyas” — Camila Cabello

Cabello se siente una rubia empoderada, y es que no se sintiera así con el cabello negro, sino que se atrevió a cruzar sus propios obstáculos sin miedos.

“Siempre dicen que las rubias se divierten más, tal vez inconscientemente eso me ha liberado de muchas cosas, pero en el fondo soy una cubana dispuesta a ir más allá con más confianza, riesgos, picante y sexi”, compartió.

Quedó atrás la dulce niña para convertirse en una mujer independiente, y para eso llegó C, XOXO, un punto y aparte en su carrera.

“Mi cuerpo, mente, espíritu y alma querían y necesitaban un cambio, por eso la ruta musical cambió y evolucionó. El disco es una fiesta, una manera de expresar mis emociones, mis dolores, decepciones, pero sobre todo mi amor por la música. Soy una nueva artista”.

Ella lo ha manifestado en diferentes charlas que C, XOXO no es dejar atrás su pasado o ir en contra del trabajo que ha realizado. Más bien, es el siguiente paso lógico en un continuo de autodescubrimiento y cultura.

Revolución

Camila Cabello está consciente que este álbum tomará de sorpresa a fans y no fans, porque su voz toma diferentes intenciones, tonos e incluso en momentos rapea, pero optó por el pop bailable y experimenta con sus diferentes matices. La artista global canta entre interludios de piano psicodélicos, su falsete distorsionado, rapea y cambia a una melodía más dulce, pero sus letras son testigo de todo lo bueno y malo que ha experimentado en los últimos años.

¿Cuándo sale C, XOXO?

28 de junio se lanza en todo el mundo en formato digital y físico.

Evolución de Camila Cabello

2012. Se presentó en Factor X al cumplir los 15 años.

Momentos claves en la carrera de Camila Cabello. (Foto: Cortesía)

2013-2016. Ingresó a la girl band Fifth Armony.

Momentos claves en la carrera de Camila Cabello. (Foto: Cortesía)

2018. Primer éxito en solitario con Havana, incluido en su primer disco Camila.

Momentos claves en la carrera de Camila Cabello. (Foto: Cortesía)

2021. Protagonizó la cinta Cenicienta, la versión musical del cuento clásico.