Irina Baeva se defiende de críticas de Niurka por su ‘Aventurera’: “No me duelen los comentarios”

Irina Baeva se convirtió en blanco de críticas por su desempeño en la nueva producción de “Aventurera”. Tanto celebridades, como internautas han expresado su opinión sobre el baile de la rusa, destacando la de Niurka, quien aseguró que Irina no es vedette. Ante las circunstancias, la actriz finalmente rompe el silencio.

Niurka, una de las ‘Aventureras’ más reconocidas hizo pública su opinión en Instagram respecto al trabajo de Irina Baeva en la puesta en escena de Juan Osorio, señalando que la rusa “no es vedette” y que a Carmelita Salinas no le gustaría en absoluto el nuevo elenco:

“Si Carmelita Salinas despierta y ve eso se regresa para atrás del puro coraje, pero no sin antes mentarle la madre. No se puede homenajear a una reina que ha dejado un legado inolvidable con algo tan banal, tan mustio, tan simple. Con tantas actrices, comediantes extraordinárias que tenemos en nuestro México querido”.

Irina Baeva responde a Niurka

La prensa de “Qué buen chisme” interceptó a Irina Bavea para conocer su pensamiento sobre las comparaciones que han surgido a raíz de su actuación, a lo que la rusa respondió: “Es que no tiene por qué tener nada que ver en primer lugar con las otras ‘Aventureras’, porque nosotros siempre lo dijimos, que nuestra obra es muy diferente, es muy original”.

Respecto a los comentarios negativos, expresó que aunque no los ha leído, es normal recibirlos: “Si no quieres que se te critique, a uno, al proyecto, a la obra, eso siempre va a estar, es parte de. Entonces no he tenido la oportunidad de leer los comentarios negativos, creo que más bien me enfoco en el trabajo que se tiene que hacer”.

Ante las declaraciones de Niurka, en las que critica el baile, los vestuarios y la puesta en escena en general, Irina Baeva se defendió: “Todas las críticas son bienvenidas, siempre y cuando sean constructivas. Cada quien puede tener una opinión y un comentario al respecto (...), está bien que a alguien le guste, está bien que a alguien no le guste, es totalmente normal”.

Destacó que ella está contenta con la obra tal y como es: “En lo personal a mí me encantan mis vestuarios, en lo personal me encantan mis bailes, en lo personal me encanta mi ensamble y mis bailarines, lo disfruto un montón y creo que es en eso donde me tengo que enfocar”.

Baeva expresó que los comentarios que se pueden encontrar en redes en lugar de lastimarla, la motivan: “No me duelen los comentarios, me motivan a hacer siempre un mejor trabajo”.

Para concluir la entrevista, invitó a todos a ver la obra, incluyendo a Niurka.