“La verán con varios”, Maribel Guardia opina del nuevo romance de Imelda Tuñón

La muerte de Julián Figueroa dejó un gran vacío en la vida de sus seres queridos cercanos, especialmente en su pareja, Imelda Tuñón, quien se mostró destrozada por la pérdida; no obstante, todo parece indicar que la joven se dará una nueva oportunidad en el amor y Maribel Guardia ya opinó al respecto.

Fue el pasado 9 de abril de 2023 que el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia perdió la vida a causa de un infarto agudo al miocardio; luego de más de un año de su partida, sus seres queridos cercanos comienzan a rehacer sus vidas, como es el caso de su expareja, Imelda Tuñón.

Julián Figueroa e Imelda Tuñón Instagram: @imetunon

Maribel Guardia opina del supuesto romance de Imelda Tuñón

Hace poco comenzaron a surgir rumores sobre el posible romance entre Imelda Tuñón y el empresario Francisco Fernández Tovar, ya que levantaron sospechas en el estreno de ‘Aventurera’, por lo cual la joven explicó que apenas se están conociendo.

“No tengo novio, es un muchacho al que estoy conociendo. No hay nada formal. Apenas estoy conociendo a este chavo, me cae muy bien, es una persona muy seria y es todo, no hay más”, dijo.

Al respecto de las declaraciones de la expareja de su hijo, Maribel Guardia habló frente a las cámaras de ‘Ventaneando’, explicando que está consciente de la situación de Imelda, por lo cual espera que le toque una buena pareja, tomando en cuenta que también tendrá que convivir con su nieto.

“Entiendo que es una mujer libre, es una mujer muy guapa, joven, tiene que hacer su vida y continuar. Lo que le pido a Dios es que le toque un buen hombre, porque el hombre que le toque le va a tocar a mi nieto también”, comentó.

Por otro lado, la presentadora señaló que probablemente saldrá con varios hombres y pese a que la situación no le agrade, reconoce que tiene que respetar sus decisiones como mujer soltera.

“Seguramente que la verán con varios porque es una mujer soltera. No es que a mí me encante, pero entiendo que es una mujer libre, es una mujer muy guapa, joven, tiene que hacer su vida y continuar”, añadió.